UnderMine fera également son trou sur Switch le 11 février

Déjà disponible sur PC et Xbox One, le jeu d’action aux composantes roguelike vient d’annoncer une arrivée sur la console de Nintendo pour le mois prochain. UnderMine aura donc droit à une plateforme supplémentaire et sera disponible le 11 février prochain via l’eShop.

Un roguelite six pieds sous terre

Dans la foulée de cette annonce de date de sortie, les développeurs de Thorium Entertainment nous annoncent que plus de 600.000 joueurs ont essayé le titre sur Steam et les consoles Xbox, ce qui est un score tout à fait respectable. Cette sortie Switch devrait donc alimenter cette base de joueurs déjà bien conséquente pour un titre indépendant sorti l’année passée.

Pour rappel, Undermine est un jeu d’action/aventure roguelike avec quelques éléments de RPG. Il nous envoie sous terre, dans une mine, où vous devrez vous frayer un chemin pour récolter un maximum de trésors. Vous croiserez de nombreux boss et vous pourrez vous aider d’un système d’artisanat et de PNJ pour y faire face. Mais si vous souhaitez en savoir plus, le mieux étant d’aller voir notre présentation en vidéo.