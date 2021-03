UnderMine débarquera sur PS4 et PS5 à la fin du mois

Mis en lumière à travers notre chronique hebdomadaire Indie Story l’année passée, UnderMine continue à faire son petit bonhomme de chemin. Après avoir débarqué sur Nintendo Switch il y a peu, le roguelite débarquera sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 30 mars. Préparez votre pioche, le minage reprend très bientôt.

UnderMine ou la ruée vers l’or

Alors que près de 600.000 joueurs ont pu déjà s’essayer au roguelite développé par Thorium Entertainment, seuls les joueurs PS4 et PS5 étaient encore mis sur le côté. Mais, dès le 30 mars, vous allez pouvoir explorer de fond en comble cette mine, où de nombreux dangers vous attendront au tournant.

Équipé de votre pioche, traversez les différents niveaux et tentez de récupérer un maximum d’or pour pouvoir améliorer votre équipement et obtenir de nouvelles compétences afin de faciliter vos prochaines parties. Car, comme tout bon roguelite qui se respecte, la mort sera définitive mais vous ne repartirez pas de zéro pour autant.

Découvrez un tas de personnage non-joueur qui vous aideront à franchir les différents obstacles et affrontez de nombreux boss. UnderMine sera disponible au prix de 19,99€ sur PlayStation 4 et PlayStation 5 dès le 30 mars. Prêt à plonger six pieds sous terre ?