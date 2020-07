UnderMine

Entre roguelite et jeu d’action-aventure, Undermine vous fait explorer une mine du même nom et se dote d’un côté RPG avec l’amélioration de son personnage entre chaque run et l’implémentation d’un système d’artisanat. L’exploration des lieux viendra rappeler quelque peu les jeux Zelda en 2D. Incarnant un mineur en quête de richesse, le joueur devra se frayer un chemin à travers les différents boss exigeants du titre. Celui-ci sera alors récompensé par de nouvelles zones à découvrir mais également de nouveaux pnj qui l’aideront dans ses travaux.