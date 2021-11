Unbound : Worlds Apart annonce son arrivée en février 2022 sur consoles

En juillet dernier sortait Unbound : Worlds Apart, un tout mignon Metroidvania dont l’originalité était de proposer plusieurs mondes parallèles reliés par des portails qu’un petit personnage pouvait activer moyennant effets physiques particuliers. Le jeu d’Alien Pixel sorti sur PC et Nintendo Switch qui avait d’ailleurs obtenu une note honorable dans nos colonnes ainsi qu’un score Metacritic de 78 sur Switch, s’apprête à faire son arrivée prochainement sur nos consoles de salon en digital mais également en physique.

C’est l’éditeur Digerati qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux et grâce à une bande-annonce dévoilée spécifiquement pour l’occasion que vous pouvez découvrir ci-dessus. Le titre sera ainsi disponible en digital sur les consoles PlayStation et PlayStation 5 dès le 09 février prochain tandis que le titre sortira sur Xbox One et Xbox Series X|S le 11 février, soit deux petits jours plus tard. A noter qu’une sortie physique est également prévue un peu plus tard par le distributeur Perp Games.