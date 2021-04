Rumeur : Un jeu vidéo The Mandalorian serait en développement

The Mandalorian est l’une des séries de Disney+ qui a le plus cartonnées depuis son lancement. Approuvé par la critique et une grande majorité de fans, on peut présumer que Disney déclinera de plus en plus les aventures du chasseur de prime, et du très attachant Bébé Yoda (alias Grogu). Nous avons déjà du marchandising, des romans ou encore des comics (annoncés en 2020). On peut donc facilement imaginer un jeu vidéo The Mandalorian, et c’est justement ce que révèle un insider du milieu.

Le jeu The Mandalorian par un studio first party Xbox ?

L’information est à prendre avec de grosses pincettes car Nick Baker (alias Shpeshal_Ed) est un insider plus ou moins informé qui est déjà à l’origine de quelques fuites dont des jeux du PS Plus avant leurs annonces officielles.

Tout est parti d’un message de sa part annonçant qu’un jeu The Mandalorian était en développement et que Phil Spencer avait laissé un indice (à l’instar de la Xbox Series S en arrière-plan lors d’une vidéo longtemps avant qu’elle soit dévoilée) avec une Funko Pop en arrière-plan. Seulement, il s’agissait en réalité d’un Arbiter de la série Halo, cependant il persiste dans la véracité de son annonce malgré un méa culpa. Il pourrait ainsi avoir grillé sa source en révélant cela un peu trop tôt : « J’ai peut-être dit quelque chose que je ne devais pas encore dire. J’espère que je n’ai pas grillé ma source… »

Ok, so liiiiittle bit of a whoopsie. Yeah, there's going to be a Mando game. But um…that's apparently not a Mando Funko. I might have just said something I wasn't supposed to yet. Hoping I didn't just burn my source. Got some apologising to do. — Nick (@Shpeshal_Ed) April 29, 2021

Cette annonce fait écho avec une autre information révélée par MrMattyPlays il y a quelques jours, un autre insider qui affirme que l’un des studios Xbox first party travaille actuellement sur une grosse licence de LucasFilm en dehors de l’Indiana Jones de Machine Games. Cela n’aurait rien à voir non plus avec l’open world Star Wars d’Ubisoft actuellement en développement.

Il nous dit que Microsoft aurait choisi de se focaliser sur les licences de LucasFilm à l’image de Sony avec Marvel. En tout cas, au vu de la popularité de la série, il ne serait pas étonnant de voir un jeu consacré à Mando et Grogu.