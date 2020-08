Dordogne : le studio Un Je Ne Sais Quoi partage un journal des développeurs

Dévoilé en avril dernier avec un premier teaser qui a tout de suite séduit, Dordogne a eu droit à un nouvel aperçu lors de l’AG French Direct, en compagnie de Cédric Babouche et de son équipe, qui nous présentent l’histoire du jeu et les inspirations du studio.

Echappez-vous en Dordogne le temps de quelques minutes

Cette vidéo permet donc de revenir en détail sur le récit que va nous narrer Dordogne, qui met en scène une femme nommée Mimi, qui vient vider la maison de sa grand-mère en Dordogne suite au décès de cette dernière. L’occasion de replonger dans ses souvenirs d’enfance, et de comprendre pourquoi la jeune femme a été marquée par cet endroit.

L’équipe nous partage de jolies images du département de la Dordogne et de la région de la Nouvelle-Aquitaine, qui sert évidemment de toile de fond au jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur les inspirations et le parcours de Cédric Babouche, artiste aux multiples casquettes sur de nombreux médias, vous pouvez consulter notre interview exclusive qui revient sur toute l’histoire du jeu.

Dordogne devrait sortir en 2021 sur Nintendo Switch et PC via Steam.