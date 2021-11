Ganryu 2 : Miyamoto Musashi fait son grand retour

Ganryu 2 a fait une apparition lors de l’AG French Direct pour annoncer son existence. Oui, Miyamoto Musashi aura droit à de nouvelles aventures plus de 20 ans après son premier jeu. Enfin cette version hein, car il faut rappeler que le personnage a réellement existé et il s’agit de l’une des grandes figures de l’histoire japonaise que l’on retrouve dans de multiples œuvres, dont vidéoludiques.

Ganryu 2, le retour de la vengeance

A l’époque, Ganryu n’avait jamais eu droit à des versions consoles, restant ainsi un jeu arcade. Il a fallu attendre 2016 pour que Visco, les développeurs de l’époque, s’allient aux Français de JoshProd pour sortir le jeu sur d’autres plateformes. Un projet qui a vraisemblablement réussi puisque son nouveau distributeur PixelHeart a confié le développement d’une suite à Storybird Games.

Ce teaser n’en dévoile pas beaucoup en dehors du retour de l’un des personnages principaux puisqu’il ne s’agissait pas du seul héros jouable à l’époque. Après son célèbre duel, contre Musashi, Ganryu faisait revenir Sasaki Kojiro à la vie, cette fois-ci possédé par un esprit maléfique, qui se vengeait en capturant Otsu, la bien-aimée de Musashi. Il partait donc la sauver en compagnie de Suzume, la sœur de cette dernière.

On peut au moins confirmer que le gameplay devrait conserver plus ou moins le même style, à savoir un hack and slash avec de la plateforme qui dira forcément quelque chose aux amateurs de Strider ou de Shinobi. Le tout promet donc un cocktail d’action très nerveux. Malheureusement, il faudra attendre encore un peu pour en savoir plus sur les plateformes ou la date de sortie de Ganryu 2.