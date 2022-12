Ubisoft Massive recherche des testeurs pour son jeu Star Wars

On ne va pas manquer de jeux Star Wars dans les prochaines années. Rien que dans quelques semaines, on pourra retrouver Cal Kestis dans Star Wars Jedi: Survivor, la suite très attendue de Jedi: Fallen Order, et ce n’est que l’un de nombreux projets de jeux Star Wars actuellement en développement. Celui développé par Ubisoft Massive devrait nous parvenir d’ici pas mal d’années, étant donné que le studio travaille encore sur Avatar: Frontiers of Pandora, mais le studio semble déjà avoir des premières pistes pour son open-world.

We are looking for playtesters for the Star Wars Project! If you live near Malmö, we would love for you to sign up. 🎮👉 https://t.co/rSw5iQvhXV pic.twitter.com/JdLsAIhAnu

— Massive Entertainment – A Ubisoft Studio 🎮 (@UbiMassive) December 16, 2022