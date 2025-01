Ubisoft : La famille Guillemot et Tencent envisageraient la création d’une nouvelle entreprise en récupérant certaines licences

Tout pour plaire à Tencent ?

Bloomberg déclare avoir des sources proches du dossier indiquant que Tencent et la famille Guillemot réfléchiraient à l’idée de créer une nouvelle entreprise ensemble, pour y transférer certaines licences et même des équipes d’Ubisoft. Cela permettrait d’effectuer plusieurs choses. La première, de faire en sorte qu’Ubisoft pèse un peu moins lourd sur le marché, avec moins de choses à prendre en charge pour les éventuels investisseurs.

La seconde est de permettre à Tencent de peser quant à lui un peu plus sur les licences d’Ubisoft. L’entreprise chinoise s’était engagée à ne pas réinvestir dans Ubisoft lors de la dernière acquisition de ses parts, pour une durée limitée. Et même si elle possède aussi des parts dans Guillemot Brothers Ltd, elle ne peut guère en prendre plus sans bouleverser le rapport de force au sein de l’entreprise familiale (car elle en possède 49%). Avec cette nouvelle entreprise, Tencent pourrait investir plus librement. Ce qui pourrait être une solution afin que Tencent soit plus enclin à aider la famille Guillemot dans ce bourbier.

Du business pas forcément simple à comprendre pour le grand public qui attend de voir de manière plus concrète comment Ubisoft va évoluer ces prochains mois, surtout après la sortie d’Assassin’s Creed Shadows.