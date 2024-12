Ubisoft : Les discussions avec Tencent pour sortir l’entreprise de la Bourse continuent

On l’a vu cette semaine avec la fin des opérations sur XDefiant : Ubisoft est au plus mal. Pour se sortir de la situation dans laquelle le groupe se trouve, des grands changements créatifs sont attendus, au même titre qu’une restructure qui fait toujours plus mal aux employés avec des licenciements en pagaille. Et dans tout cela, Ubisoft doit essayer de ne pas attiser la colère de ses actionnaires, qui deviennent une sacrée épine dans le pied de la famille Guillemot. Bloomberg avait ainsi reporté que Guillemot Brothers Ltd. souhaiterait faire en sorte qu’Ubisoft sorte de la Bourse en rachetant toutes les parts avec l’aide de Tencent. Ce scénario est encore une fois appuyé par l’agence Reuters, qui apporte de nouveaux détails.