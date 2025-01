Assassin’s Creed Shadows est une nouvelle fois repoussé tandis qu’Ubisoft fait le point sur son avenir incertain

Toujours la même année fiscale, mais de peu

En temps normal, Assassin’s Creed Shadows devait être prêt pour la Saint-Valentin. C’est le 14 février que l’on aurait du découvrir les aventures de Naoe et Yasuke, après un premier report qui avait permis à Ubisoft d’envisager une sortie immédiate du titre sur Steam.

Il faut maintenant faire une croix sur cette date, puisque la sortie d’Asssassin’s Creed Shadows est maintenant planifiée pour le 20 mars prochain. Un report d’un petit mois qui n’est pas si long, mais qui permettra visiblement à Ubisoft de ne prendre aucun risque :

« Depuis novembre, nous sommes ravis de partager nos progrès via les aperçus de gameplay, et l’enthousiasme débordant nous a vraiment inspirés. Chaque semaine, notre communauté nous a fait part de précieux commentaires. Bien que nous ayons déjà fait des progrès remarquables, nous pensons que quelques semaines supplémentaires sont nécessaires pour mettre en œuvre ces commentaires et garantir une expérience encore plus ambitieuse et engageante dès le premier jour. En conséquence, la nouvelle date de sortie est fixée au 20 mars 2025. Nous restons déterminés à offrir une expérience immersive de haute qualité, favorisée par un dialogue continu entre nos joueurs et nos équipes de développement. »

Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, rajoute :

« Nous soutenons tous les efforts de nos équipes pour créer l’opus Assassin’s Creed le plus ambitieux de la franchise et avons pris la décision d’accorder un mois de développement supplémentaire à Shadows afin de mieux intégrer les retours des joueurs recueillis au cours des trois derniers mois qui nous permettront d’exploiter pleinement le potentiel du jeu et de terminer l’année en beauté. »

Il n’était en effet pas question pour Ubisoft de repousser son jeu phare à la prochaine année fiscale, étant donné qu’il a bien besoin d’une petite victoire pour rassurer ses actionnaires. Les ventes de la fin d’année 2024 n’ont visiblement pas été très satisfaisantes si l’on en croit l’éditeur, et ce malgré la sortie de Star Wars Outlaws sur Steam. Assassin’s Creed Shadows sera donc l’espoir de dernière minute pour atteindre les objectifs visés pour la fin d’année fiscale.

Ubisoft explore les options pour décider de son avenir

Par ailleurs, outre le retard d’Assassin’s Creed Shadows, le communiqué d’Ubisoft est intéressant à bien des égards. On le sait, la famille Guillemot essaye de se rapprocher de Tencent afin que celui-ci l’aide à sortir l’entreprise Ubisoft de la bourse, pour qu’elle redevienne privée. Il s’agit en tout cas de l’une des options explorées par la direction, qui souhaiterait éviter un véritable rachat de la part d’un tiers.

Cette situation très particulière a été mentionnée au tout début du communiqué d’Ubisoft :

« Suite aux révisions stratégiques initiées par le Comité Exécutif il y a quelques mois, Ubisoft prend des mesures décisives pour remodeler le Groupe afin d’offrir aux joueurs les meilleures expériences de leur catégorie, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de maximiser la création de valeur. Ubisoft a annoncé aujourd’hui avoir nommé des conseillers de premier plan pour examiner et poursuivre diverses options stratégiques et capitalistiques de transformation afin d’extraire la meilleure valeur pour les parties prenantes. Ce processus sera supervisé par les membres indépendants du Conseil d’Administration. Ubisoft informera le marché conformément à la réglementation applicable si et une fois qu’une transaction se concrétisera. »

Autrement dit, les choses avancent concrètement du côté d’un changement total pour Ubisoft, que ce soit via une sortie de la Bourse ou via un autre moyen. Il y a fort à parier que l’entreprise ne sera plus tout à fait la même d’ici quelques mois et qu’un événement majeur se prépare.

Il est aussi mention de réductions de coûts dans ce communiqué, une manière de dire que les licenciements et les annulations de projets chez Ubisoft ne sont pas tout à fait terminés et vont se poursuivre durant l’année fiscale 2025-2026 à venir.