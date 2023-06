Ubisoft Forward : Le résumé complet des annonces du 12 juin (Star Wars, Avatar…)

Vous trouverez ici le résumé de toutes les annonces de cet Ubisoft Forward 2023.

Just Dance 2024

Date : 24 octobre

: 24 octobre Plateforme : Switch – PS5 – Xbox Series

La conférence a commencé par l’officialisation de Just Dance 2024, ce qui n’est absolument pas une surprise. On garde la recette habituelle, en gardant la refonte de l’année passée et l’on aura 40 nouveaux morceaux à découvrir. Miley Cirus, Bad Bunny, Blackpink, Whitney Houston notamment, et d’autres à découvrir plus tard. On nous rappelle d’ailleurs qu’une épreuve Just Dance sera bien aux JO. Sortie prévue le 24 octobre 2023

Avatar: Frontiers of Pandora

Date : 7 décembre 2023

: 7 décembre 2023 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Ubisoft Massive est un studio bien occupé ces derniers temps avec deux gros projets présentés ce soir, à commencer par Avatar: Frontiers of Pandora. Suite au succès colossal du deuxième film de la saga au cinéma, Ubisoft peut profiter de l’aura de la licence avec son FPS prenant place dans des contrées encore inconnues de la planète Pandora, avec des personnages inédits à découvrir.

Un trailer inédit nous a donc permis d’apprendre le contexte du jeu. On incarnera un Na’vi capturé et entraîné par les humains, avant d’être mis en cryogénisation pendant 15 ans.

Une grande présentation de gameplay nous a permis de voir de magnifiques images de la planète, que l’on visitera sous une vue à la première personne. En plus de devoir vous lier d’amitié avec les autres Na’vi, il faudra se venger des humains en utilisant tous les moyens nécessaires, que ce soit des arcs ou des armes à feu. Le jeu pourra d’ailleurs être apprécié en coopération, et ce dès la fin d’année.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

Date de diffusion : 2023

On passera rapidement sur la série Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix puisqu’il ne s’agit pas de jeu vidéo, mais notez qu’elle est réalisée par le studio Bobbypills et qu’elle devrait arriver d’ici la fin d’année sur Netflix.

The Crew Motorfest

Date : 14 septembre 2023

: 14 septembre 2023 Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Présentation détaillée pour The Crew Motorfest, le prochain volet de la série de jeu de course par Ubisoft. Le virage Forza Horizon se ressent forcément avec ce monde ouvert paradisiaque, et on imagine que s’inspirer des plus grands est une bonne chose.

Le titre nous fera participer à un festival sur l’île fictive d’O’Ahu, seul ou avec notre crew, avec de nombreuses épreuves à réaliser. Courses de street, offroad, exploration libre, système de playlist… On a d’abord eu une cinématique avant de voir quelques séquences de gameplay pour finir sur une confirmation de date de sortie fixée au 14 septembre 2023. Une beta sera disponible du 21 au 23 juillet prochain.

Assassin’s Creed Nexus VR

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : Meta Quest

Ubisoft prévoit aussi d’aller tâter le monde de la réalité virtuelle avec sa saga fétiche, que l’éditeur est prêt à décliner à toutes les sauces. Officialisé lors du Meta Quest Gaming Showcase, Assassin’s Creed Nexus VR nous a montré ce soir son tout premier trailer, qui ne comportait malheureusement pas vraiment de gameplay.

On sait néanmoins qu’il s’agira du tout premier Assassin’s Creed en vue à la première personne, et qu’il sera composé de plusieurs missions mettant en vedette trois des Assassins les plus connus de la saga, à savoir Ezio, Kassandra et Connor. On pourra revivre leur souvenir pour chercher un puissant artefact chargé de contrôler les pensées, dans le but de contrer les plans d’Abstergo. Pas de date de sortie, mais il arrivera sur les casques Meta Quest d’ici la fin de l’année.

Assassin’s Creed Jade

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : iOS – Android

Assassin’s Creed Jade représente l’épisode le plus ambitieux de la saga sur les plateformes mobiles, avec un vrai monde à explorer et une toute nouvelle période qui a de quoi donner envie. Direction la Chine pour ce nouvel opus, en pleine dynastie Qin, entre les épisodes Odyssey et Origins. Il s’agira bien d’un RPG en monde ouvert free-to-play, avec des combats dynamiques.

Le titre devrait refaire parler de lui dès le mois prochain avec une plus grosse présentation, puisqu’il vient d’ouvrir ses préinscriptions pour la première bêta.

Assassin’s Creed Mirage

Date : 12 octobre 2023

: 12 octobre 2023 Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Le gros morceau de la licence Assassin’s Creed, c’est Assassin’s Creed Mirage. Le titre effectue un vrai retour en arrière le temps d’un épisode, histoire de rendre hommage aux premiers opus de la série. Et ça fait du bien, puisque l’on peut voir avec ce nouveau trailer une histoire un peu plus recentrée sur son personnage (Basim), avec une ambiance qui n’est pas sans rappeler celle du premier Assassin’s Creed, le tout avec un peu de fantastique.

Un épisode qui devrait aussi remettre en avant un gameplay un peu plus orienté vers l’infiltration et les courses poursuites, avec des combats qui ne seront envisagés qu’en dernier recours. Une grosse séquence pour illustrer tout cela a aussi été montrée. Voilà de quoi plaire aux fans de la première heure.

XDefiant

Date : Cet été 2023

: Cet été 2023 Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Lors de son annonce, XDefiant n’était clairement pas le projet qui inspirait le plus confiance chez Ubisoft. Mais avec son premier playtest, il a réussi à convaincre une bonne partie du public en se révélant être une bonne surprise.

Le jeu était présent durant la conférence pour préciser son arrivée cet été, avec un autre playtest en chemin pour corriger quelques petites choses demandées par la communauté. On en a aussi appris un peu plus sur le contenu post-lancement, avec une nouvelle map tous les mois et un suivi qui promet d’être intense.

The Division Resurgence

Date : Automne 2023

: Automne 2023 Plateforme : iOS – Android

Le jeu mobile The Division Resurgence est passé rapidement pour nous dévoiler une bande-annonce en cinématique sous un fond rock du groupe Bloc Party. Quelques rares séquences de gameplay ont aussi été montrées pour cette expérience pensée pour le mobile et l’on apprend dans la foulée qu’il est désormais prévu pour cet automne 2023.

Skull and Bones

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Que dire sur Skull & Bones si ce n’est qu’Ubisoft ne semble pas croire en son propre projet ? Le titre a été maintes et maintes fois repoussé et on aurait pu penser que l’éditeur profite de sa conférence pour nous rassurer sur le jeu, mais il avait d’autres plans en tête, à savoir une prestation musicale digne des E3 d’antan. Un peu de nostalgie, ça fait du bien, surtout avec la jolie interprétation qui nous a été offerte, mais la seule information à retenir ici c’est le fait qu’une bêta aura lieu du 25 au 28 août prochain.

Prince of Persia: The Lost Crown

Date : 18 janvier 2024

: 18 janvier 2024 Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch

Officialisé lors de la conférence d’ouverture du Summer Game Fest, Prince of Persia: The Lost Crown aura beaucoup fait parler de lui. Depuis son annonce, le titre divise la communauté, entre celles et ceux qui sont ravis de voir un retour à la 2D pour la licence tandis que les amoureux des opus 3D sont plus inquiets. Ubisoft devait donc rassurer aujourd’hui en nous présentant plus de détails pour le jeu, en plus d’une jolie cinématique.

On incarnera un nouveau protagoniste chargé de sauver un Prince, et qui est membre d’un clan de sept guerriers. Séparé des siens au sein d’une cité mystérieuse, il cherchera de l’aide auprès d’autres PNJ et affrontera des bêtes féroces. Le pouvoir de remonter le temps sera toujours présent, en compagnie d’autres capacités

Star Wars Outlaws

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

C’était l’une des surprises majeures du Xbox Games Showcase : Star Wars Outlaws sera bien le jeu en monde ouvert promis par Ubisoft Massive dans cette saga culte. On incarnera ici une criminelle qui fait de son mieux pour s’en sortir dans le milieu de la Bordure Extérieure, accompagnée par son droïde et d’autres compagnons. Lors de la conférence organisée par Microsoft, seule une cinématique en CGI avait été montrée, mais Ubisoft a précisé davantage de choses ce soir.

On nous précise notamment que l’on devra effectuer des missions dangereuses pour échapper à l’Empire, en organisant notamment le braquage du siècle. On a eu droit à une très grosse présentation de gameplay pour ce jeu d’action avec des séquences de shoots, des courses-poursuites, des choix dans les dialogues, de la navigation spatiale… Bref, tout plein de choses pour ce jeu en monde ouvert (en agalaxie ouverte ?) très ambitieux.

Une conférence Ubisoft qui n’avait donc absolument aucune surprise en stock malgré un catalogue solide. Dommage d’avoir vendu la mèche du jeu Star Wars un peu tôt, mais cela a permis de se concentrer sur le gameplay. Un Ubisoft Forward qui n’entrera pas dans les annales malgré quelques jeux marquants.