La prochaine conférence Ubisoft Forward dévoile les jeux présentés et prévoit « quelques surprises »

Comme annoncé le mois dernier, la prochaine conférence Ubisoft Forward de l’éditeur français se déroule le 12 juin prochain. Alors que la date se rapproche, Ubisoft nous dévoile le planning en n’oubliant pas d’ajouter que l’on aura droit à des surprises.

Enfin du Splinter Cell ?

Le show promet d’être assez fourni même si l’on connait bien la majorité des jeux qui seront mis en avant. On aura tout d’abord des nouvelles concernant des titres déjà sortis à partir de 20h00 : For Honor, Trackmania, Brawlhalla, Watch Dogs : Legion et d’autres.

A 21h00, il y aura une grosse présentation de très attendu Rainbow Six Quarantine avec du gameplay et un trailer centré sur la coopération. Nous aurons également quelques détails sur Far Cry 6 présenté largement il y a quelques jours. L’éditeur reparlera de Riders Republic qui avait été reporté à une date indéterminée en janvier dernier, et il finira sur du nouveau contenu pour ses gros succès : Assassin’s Creed Valhalla et Rainbow Six Siege. En dehors de la sphère jeu vidéo, nous devrions avoir des nouvelles concernant la série Apple TV+ Mysthic Quest, et le film Werewolves Within d’Ubisoft Film & Television.

D’ailleurs, le post-show parlera exclusivement du jeu compétitif à partir de 22h00. Ubisoft n’oublie pas de donner une carotte aux spectateurs pour cet évènement déjà très fourni en teasant « quelques surprises ». On espère une annonce pour Splinter Cell ou pourquoi pas un nouveau partenariat avec Nintendo qui sait ?

Rendez-vous le 12 juin prochain à 20h00 pour avoir le fin mot de l’histoire.