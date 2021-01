Riders Republic, le jeu de sports extrêmes d’Ubisoft, est reporté à une date interminée

Hier, on apprenait avec tristesse que Hogwarts Legacy était repoussé à 2022, ce qui semblait annoncer la vague des reports de ce début d’année. Il faut croire que c’était bien le cas, puisque c’est au tour d’Ubisoft de subir de plein fouet la crise sanitaire actuelle, qui l’oblige visiblement à reporter la sortie de Riders Republic.

Les rois de la glisse attendront

Riders Republic est le jeu de sports extrêmes en monde ouvert qui a été présenté en septembre dernier et qui devait sortir très prochainement, dans un peu plus d’un mois. Mais alors que l’on approchait de la date de sortie, aucune nouvelle image ou information n’avait été partagée, ce qui semblait indiquer un report imminent.

C’est donc acté avec un message du studio sur Twitter, qui reporte Riders Republic à une date indéterminée, même s’il est toujours prévu pour cette année, afin de fournir la meilleure version possible du jeu. Aucune raison n’est invoquée, mais on imagine que la crise actuelle n’aide en rien, et que Cyberpunk 2077 a potentiellement créé un précédent dans l’industrie qui servira de leçon à d’autres.