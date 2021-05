Far Cry 6 : Gameplay, date, personnages… Toutes les nouveautés en vidéo

Annoncé l’année passée, Far Cry 6 a été repoussé à plusieurs reprises. Pourtant daté au mois de février, le nouvel épisode de la série de FPS d’Ubisoft a finalement été décalé. Cependant, cette fois-ci, cela semble être la bonne. L’éditeur français a tenu une présentation pour son jeu et nous a dévoilé du gameplay, de nouveaux détails et a annoncé une date de sortie.

Si vous aviez loupé la révélation de gameplay, rassurez-vous, on vous résume tout cela dans notre vidéo. Ainsi, vous retrouverez toutes les informations en quelques minutes seulement. Far Cry 6 quant à lui, sortira le 7 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.