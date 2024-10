Metal Slug Tactics a enfin une date de sortie, le titre arrive dans quelques jours et une version physique est prévue

Ubisoft baisse le prix de l’édition collector d’Assassin’s Creed Shadows en supprimant l’accès anticipé et le Season Pass

Masahiro Sakurai (Super Smash Bros) travaille sur un nouveau jeu depuis plus de 2 ans

Pirates Outlaws 2: Heritage : La suite du deckbuilder de type roguelike de Fabled Game annoncée pour 2025 sur PC et mobiles

Planet Zoo célèbre ses 5 ans en sortant un nouveau (et dernier ?) DLC, Zookeepers Animal Pack

