Two Point Museum : On y a joué, un épisode dans la continuité

Une journée au musée

Comme ses aînés, Two Point Museum reste avant tout un jeu de gestion et après avoir géré son hôpital et son université, il est maintenant temps de prendre la casquette de conservateur de musée. Loin d’être experts de la licence (nous n’avons que quelques heures d’expérience sur les jeux précédents), Two Point Museum ne brise pas les codes de la série.

Visuellement déjà, on retrouve l’esthétique assez cartoon déjà présente dans Two Point Hospital et Two Point Campus. Elle fait une nouvelle fois son effet, et les animations des personnages ou de certains équipements prêtent à sourire. On pense notamment au guichet d’achat de billets, où au lieu de recevoir un billet d’une taille raisonnable, le visiteur se retrouve avec un ticket tellement grand qu’il doit le prendre à deux mains.

La prise en main se veut également toujours aussi efficace et facile. Que ce soit le placement d’un objet ou même la création d’une pièce, Two Point Museum nous guide et nous aide en permanence pour rendre l’expérience la plus agréable, que soit à la manette ou au clavier.

Archéologue d’un jour

L’objectif de son musée est bien évidemment de parvenir à maximiser le nombre de visiteurs, tout en conservant une balance financière positive. Cela passe par la base d’un musée : à savoir des pièces à exposer pour les visiteurs. Fossiles et autres pièces archéologiques n’étant pas vraiment ce que l’on trouve à la supérette du coin, il faut d’abord en récupérer avant de pouvoir les exposer.

Il est donc nécessaire de lancer une expédition au préalable. Si au départ un seul lieu est disponible, d’autres emplacements pourront ensuite être débloqués en accomplissant divers objectifs. Chaque endroit dispose d’une liste de pièces spécifiques que l’on peut obtenir, le résultat étant aléatoire après chaque expédition.

Une fois notre trouvaille récupérée, on peut ensuite la placer où bon nous semble au sein de notre musée. Mais pour donner envie aux visiteurs de s’y intéresser, et surtout de faire des dons, il faut mettre cette œuvre en valeur. Décorations murales, plantes, les options sont nombreuses pour donner plus de “fun” à notre musée.

Une fois les visiteurs affluant dans notre musée, pourquoi ne pas leur proposer un arrêt dans une boutique de souvenirs créée pour l’occasion. Il ne faudra pas non plus oublier d’engager du personnel pour tenir la maison. Des agents d’entretien, des vendeurs pour les boutiques, des agents de sécurité ou encore d’autres archéologues pour permettre plus d’expéditions.

Nous n’avons finalement eu qu’un petit aperçu de ce que propose le jeu, et bien que nous ayons pu saisir les grandes bases de ce nouvel épisode, nous sommes curieux d’en voir plus. Réponses prochainement sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 et Xbox Series.