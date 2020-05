Twin Mirror : le titre refait surface sur Twitter

Twin Mirror, le titre de Dontnod Entertainment qui avait été présenté à l’E3 2018, refait parler de lui sur Twitter avec un petit teaser et la promesse de nouvelles informations à venir très prochainement.

D’abord annoncé pour 2019 et finalement repoussé à 2020, le titre qui sera exclusif à l’Epic Games Store sur PC pendant un an a posté un très court teaser de moins de 10 secondes par l’intermédiaire de son compte Twitter. Le jeu sortira également sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One et sera un thriller épisodique dans lequel vous incarnerez un détective partiellement amnésique. Nous avions eu l’occasion de mettre nos mains dessus lors de la Gamescom 2018 et de vous donner nos impressions.

Hello everyone, it’s been a while! We're so excited! The whole team is working hard on #TwinMirror and… we are now ready to tell you more about the game.

Stay tuned for more news real soon! pic.twitter.com/wOjNpnodfI

— Twin Mirror (@TwinMirrorGame) May 19, 2020