Trust annonce son nouveau casque gaming GXT 488 Forze

La marque européenne Trust qui propose des accessoires gaming PC et consoles pour des prix plutôt démocratiques vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau casque gaming GXT 488 Forze dédié exclusivement à la PlayStation 4. Celui-ci vient compléter une gamme plutôt complète avec un prix d’environ 40€, contre les 80€ proposé pour le modèle Torus que nous avions testé il y a quelques mois.

Trust GXT 488 Forze

Le nouveau casque est sous licence officielle PlayStation et est disponible en trois coloris différents : noir, camouflage bleu ou camouflage gris. Le bandeau est bien évidemment réglable et le produit se branche très facilement sur la manette grâce à un câble de 1,2 mètre à insérer dans la prise jack. Le micro est flexible et les coussinets souples sont présents pour améliorer le confort lors de longues sessions de jeu.

Voici un petit résumé des caractéristiques principales du jeu :

Puissants haut-parleurs de 50 mm avec coussinets circum-auraux souples et confortables

Microphone flexible pliable et bandeau renforcé réglable

Commandes sur fil du volume et du micro

Connexion simple directement à la manette sans-fil Dualshock 4 (entrée 3.5 mm)

Câble en nylon tressé de 1,2 m, longueur idéale pour se connecter à la manette

Prix conseillé de 39,99€

Pour avoir de plus amples informations ou de visuels n’hésitez pas à consulter le site de Trust. Sachez que l’autre casque gaming de Trust, le casque multi-plateforme GXT 414 Zamak Premium sera bientôt testé par notre rédaction.