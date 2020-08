Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu The Survivalists. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

La Totale

Obtenez tous les autres trophées.

Obtenez tous les autres trophées. Je suis un explorateur maintenant !

Découvrez une autre île.

Découvrez une autre île. Pas de famine

Survivez pendant 127 heures.

Survivez pendant 127 heures. Panier percé

Dépensez 100 doublons.

Dépensez 100 doublons. Esprit pratique

Débloquez toutes les recettes d’artisanat à la main.

Débloquez toutes les recettes d’artisanat à la main. Premiers bricolages

Débloquez toutes les recettes d’artisanat sur l’établi.

Débloquez toutes les recettes d’artisanat sur l’établi. Fan de camping

Débloquez toutes les recettes de feu de camp.

Débloquez toutes les recettes de feu de camp. Se forger une réputation

Débloquez toutes les recettes de fourneau.

Débloquez toutes les recettes de fourneau. Ragouts à gogo

Débloquez toutes les recettes à la marmite.

Débloquez toutes les recettes à la marmite. Intégrité structurelle

Débloquez toutes les recettes de plan.

Débloquez toutes les recettes de plan. Hissez la grand-voile !

Utilisez un radeau pour la première fois.

Utilisez un radeau pour la première fois. Permis de chasse

Éliminez 20 ennemis.

Éliminez 20 ennemis. Maître de la chasse

Éliminez 60 ennemis.

Éliminez 60 ennemis. Nous sommes des Spartiates !

Éliminez 300 ennemis.

Éliminez 300 ennemis. Savoir, c’est pouvoir

Rassemblez 15 éléments de mythes.

Rassemblez 15 éléments de mythes. Je sais tout !

Rassemblez 30 éléments de mythes.

Rassemblez 30 éléments de mythes. Cher journal

Trouvez votre premier élément de mythes.

Trouvez votre premier élément de mythes. C’est au jeune singe qu’on apprend à faire des grimaces

Apprenez à un singe à réaliser une action.

Apprenez à un singe à réaliser une action. The Escapist, le vrai

Échappez-vous à bord du galion.

Échappez-vous à bord du galion. Écoute ma reQUÊTE

Terminez une carte au trésor.

Terminez une carte au trésor. En pleine conQUÊTE

Terminez 30 cartes au trésor.

Terminez 30 cartes au trésor. Comment j’ai fait ça ?

Utilisez un émoji en vous tenant sur un interrupteur à émoji.

Utilisez un émoji en vous tenant sur un interrupteur à émoji. Total Totem

Accédez à la demande d’un totem.

Accédez à la demande d’un totem. Poisson au menu !

Attrapez un poisson à la lance.

Attrapez un poisson à la lance. Pas besoin d’un gros bateau

Venez à bout d’un requin.

Venez à bout d’un requin. Des singes au boulot

Construisez 5 plans en utilisant des singes.

Construisez 5 plans en utilisant des singes. L’adresse du singe

Récupérez 5 objets avec un singe.

Récupérez 5 objets avec un singe. Singe bricoleur

Faites fabriquer 5 objets à un singe.

Faites fabriquer 5 objets à un singe. Tout va bien se terminer…

Entraînez un singe au combat !

Entraînez un singe au combat ! Le paradis retrouvé

Dormez dans un lit.

Dormez dans un lit. Élémentaire, mon cher Watson !

Rassemblez toutes les armes élémentaires.

Rassemblez toutes les armes élémentaires. Tout ce qui brille…

Fabriquez une statue en or.

Fabriquez une statue en or. La vie sauvage

Quittez la sécurité de la zone de départ.

Quittez la sécurité de la zone de départ. Pour les gouverner tous !

Vous avez trouvé le gouvernail du galion.

Vous avez trouvé le gouvernail du galion. Art figuratif !

Vous avez trouvé la tête de proue.

Vous avez trouvé la tête de proue. Enfin !

Vous avez trouvé la carte de l’orage.

Vous avez trouvé la carte de l’orage. Précision cardinale !

Vous avez trouvé la boussole.

Vous avez trouvé la boussole. La récolte a été bonne

Collectez 500 ressources.

Collectez 500 ressources. Gros Bill

Activez simultanément les renforts de santé, d’endurance et de résistance au biome.

Activez simultanément les renforts de santé, d’endurance et de résistance au biome. Je ne fais que passer !

Visitez l’île d’un autre joueur.

Visitez l’île d’un autre joueur. Chantier à l’étranger

Construisez une structure sur l’île d’un autre joueur.

Construisez une structure sur l’île d’un autre joueur. En faveur du rapprochement

Terminez une quête sur l’île d’un autre joueur.

Terminez une quête sur l’île d’un autre joueur. L’enfer, c’est chez les autres

Terminez un labyrinthe sur l’île d’un autre joueur.

Si vous souhaitez diverses astuces et guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.