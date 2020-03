Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Streets of Rage 4. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Mission accomplie

Obtenir tous les trophées.

Obtenir tous les trophées. Mission accomplie : Axel

Terminer tous les niveaux en solo avec Axel.

Terminer tous les niveaux en solo avec Axel. Mission accomplie : Blaze

Terminer tous les niveaux en solo avec Blaze.

Terminer tous les niveaux en solo avec Blaze. Mission accomplie : Cherry

Terminer tous les niveaux en solo avec Cherry.

Terminer tous les niveaux en solo avec Cherry. Mission accomplie : Floyd

Terminer tous les niveaux en solo avec Floyd.

Terminer tous les niveaux en solo avec Floyd. Mission accomplie : Adam

Terminer tous les niveaux en solo avec Adam.

Terminer tous les niveaux en solo avec Adam. Mission accomplie : SOR1

Terminer tous les niveaux en solo avec un personnage de SOR1.

Terminer tous les niveaux en solo avec un personnage de SOR1. Mission accomplie : SOR2

Terminer tous les niveaux en solo avec un personnage de SOR2.

Terminer tous les niveaux en solo avec un personnage de SOR2. Mission accomplie : SOR3

Terminer tous les niveaux en solo avec un personnage de SOR3.

Terminer tous les niveaux en solo avec un personnage de SOR3. Comme au bon vieux temps

Découvrir un niveau rétro.

Découvrir un niveau rétro. Je vous ai manqué ?

Rencontrer Adam.

Rencontrer Adam. Maître du dojo

Battre Shiva.

Battre Shiva. Réveille-toi

Battre Max possédé.

Battre Max possédé. Raclée à l’ancienne

Battre les jumeaux Y.

Battre les jumeaux Y. Maîtrise du niveau

Obtenir le rang S dans n’importe quel niveau.

Obtenir le rang S dans n’importe quel niveau. Parfait

Terminer un niveau sans subir de dégâts.

Terminer un niveau sans subir de dégâts. Accro aux défis

Obtenir le rang S dans tous les niveaux, en mode Difficile ou plus.

Obtenir le rang S dans tous les niveaux, en mode Difficile ou plus. Trop fastoche

Terminer un niveau en difficulté Mania.

Terminer un niveau en difficulté Mania. Pro des combos

Effectuer un combo « Super ! »

Effectuer un combo « Super ! » Expert en combos

Effectuer un combo « Incroyable ! »

Effectuer un combo « Incroyable ! » Maître des combos

Effectuer un combo « Phénoménal ! »

Effectuer un combo « Phénoménal ! » 100 yens

Terminer le mode Arcade en mode Difficile ou plus.

Terminer le mode Arcade en mode Difficile ou plus. Poings ensanglantés

Atteindre un score historique de 5 000 000 de points.

Atteindre un score historique de 5 000 000 de points. Oups

Frapper un allié.

Frapper un allié. Trop la classe

Attraper une arme en vol.

Attraper une arme en vol. Festin à même le sol

Consommer un objet de soin.

Consommer un objet de soin. C’EST COMME ÇA À WOOD OAK CITY !!!

Tuer un ennemi en le projetant dans un trou.

Tuer un ennemi en le projetant dans un trou. La vie est un combat

Se libérer d’une saisie.

Se libérer d’une saisie. Il fait froid ici

Casser les deux vitres de l’ascenseur.

Casser les deux vitres de l’ascenseur. Réunion de famille

Apporter le Poulet doré de la galerie d’art jusqu’à l’entrepôt.

Apporter le Poulet doré de la galerie d’art jusqu’à l’entrepôt. Que quelqu’un appelle la police !

Appeler la police avec un personnage de Streets of Rage 1.

Appeler la police avec un personnage de Streets of Rage 1. Eh mec, ma caisse !

Casser la voiture dans Ruelles.

Casser la voiture dans Ruelles. Vin gaspillé

Casser une bouteille de vin.

Casser une bouteille de vin. Marche à pied

Détruire toutes les motos.

Détruire toutes les motos. Demolition Man

Utiliser un boulet de démolition pour tuer un ennemi.

Utiliser un boulet de démolition pour tuer un ennemi. Dégâts collatéraux

Tuer 3 ennemis avec une grenade ou un baril explosif.

Tuer 3 ennemis avec une grenade ou un baril explosif. Mort élégante

Tuer un ennemi avec un lustre.

Tuer un ennemi avec un lustre. Jouet cassé

Casser une lance.

Si vous cherchez des astuces et des guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.