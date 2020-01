Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu BioShock Infinite. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme. A noter que cela concerne aussi la BioShock The Collection sortie sur les nouvelles consoles.

Jeu de base – BioShock Infinite

Columbia de Platine

Obtenez tous les autres trophées.

Obtenez tous les autres trophées. Écrit dans les nuages

Vous avez terminé le niveau Phare dans la campagne principale.

Vous avez terminé le niveau Phare dans la campagne principale. Bienvenue à Monument Island

Vous avez atteint Monument Island.

Vous avez atteint Monument Island. Tactique de choc

Vous avez trouvé l’Électroquartz.

Vous avez trouvé l’Électroquartz. Billet première classe

Vous êtes monté à bord de la Première Dame dans la campagne principale.

Vous êtes monté à bord de la Première Dame dans la campagne principale. Révolte armée

Vous êtes venu en aide à l’armurier.

Vous êtes venu en aide à l’armurier. Héros de la classe ouvrière

Vous avez terminé le niveau Usine de Finkton dans la campagne principale.

Vous avez terminé le niveau Usine de Finkton dans la campagne principale. Du sang dans les rues

Vous avez terminé le niveau Emporia.

Vous avez terminé le niveau Emporia. Étude supérieure

Vous avez terminé le niveau Maison de Comstock.

Vous avez terminé le niveau Maison de Comstock. L’oiseau ou la cage

Vous avez terminé le niveau La Main du Prophète.

Vous avez terminé le niveau La Main du Prophète. Soldat de plomb

Vous avez terminé la campagne principale en difficulté Facile ou supérieure.

Vous avez terminé la campagne principale en difficulté Facile ou supérieure. Premières armes

Vous avez terminé la campagne principale en difficulté Moyenne ou supérieure.

Vous avez terminé la campagne principale en difficulté Moyenne ou supérieure. Pinkerton de pierre

Vous avez terminé la campagne principale en difficulté Difficile ou supérieure.

Vous avez terminé la campagne principale en difficulté Difficile ou supérieure. Ce n’est qu’un au revoir

Vous avez terminé la campagne principale en mode 1999.

Vous avez terminé la campagne principale en mode 1999. Oui, nous nous reverrons

Vous avez débloqué le mode 1999.

Vous avez débloqué le mode 1999. Accident industriel

Vous avez tué 20 ennemis en les exécutant avec le Grappe-ciel dans la campagne principale.

Vous avez tué 20 ennemis en les exécutant avec le Grappe-ciel dans la campagne principale. Assassin aérien

Vous avez tué 20 ennemis en sautant de l’Aérotram dans la campagne principale.

Vous avez tué 20 ennemis en sautant de l’Aérotram dans la campagne principale. Un vrai flingueur

Vous avez tué 25 ennemis avec un pistolet (Cinglant) dans la campagne principale.

Vous avez tué 25 ennemis avec un pistolet (Cinglant) dans la campagne principale. Tir en rafales

Vous avez tué 150 ennemis avec une mitrailleuse Triple R (Fondateurs) ou un Réflecteur (Vox) dans la campagne principale.

Vous avez tué 150 ennemis avec une mitrailleuse Triple R (Fondateurs) ou un Réflecteur (Vox) dans la campagne principale. Grand nettoyage

Vous avez tué 50 ennemis avec un fusil à pompe Nettoyeur (Fondateurs) ou Faucheur (Vox) dans la campagne principale.

Vous avez tué 50 ennemis avec un fusil à pompe Nettoyeur (Fondateurs) ou Faucheur (Vox) dans la campagne principale. Braconnier

Vous avez tué 100 ennemis avec une carabine Huntsman (Fondateurs) ou un canon à rafales (Vox) dans la campagne principale.

Vous avez tué 100 ennemis avec une carabine Huntsman (Fondateurs) ou un canon à rafales (Vox) dans la campagne principale. Rouleau compresseur

Vous avez tué 25 ennemis avec un canon à main (Aplatisseur) dans la campagne principale.

Vous avez tué 25 ennemis avec un canon à main (Aplatisseur) dans la campagne principale. Sniper

Vous avez tué 30 ennemis avec un fusil de précision (Œil de lynx) dans la campagne principale.

Vous avez tué 30 ennemis avec un fusil de précision (Œil de lynx) dans la campagne principale. Pilonnage

Vous avez tué 30 ennemis avec un lance-grenades (Fondateurs) ou Pluie de flammes (Vox) dans la campagne principale.

Vous avez tué 30 ennemis avec un lance-grenades (Fondateurs) ou Pluie de flammes (Vox) dans la campagne principale. Artificier

Vous avez tué 20 ennemis avec un lance-roquettes (Exploseur) dans la campagne principale.

Vous avez tué 20 ennemis avec un lance-roquettes (Exploseur) dans la campagne principale. Bien assaisonné

Vous avez tué 30 ennemis avec le canon à manivelle (Poivrière) dans la campagne principale.

Vous avez tué 30 ennemis avec le canon à manivelle (Poivrière) dans la campagne principale. Polyvalent

Vous avez utilisé les 8 toniques contre vos ennemis dans la campagne principale.

Vous avez utilisé les 8 toniques contre vos ennemis dans la campagne principale. Opposition tonique

Vous avez tué 75 ennemis avec un tonique ou pendant qu’ils étaient sous l’influence d’un tonique dans la campagne principale.

Vous avez tué 75 ennemis avec un tonique ou pendant qu’ils étaient sous l’influence d’un tonique dans la campagne principale. D’une pierre trois coups

Vous avez attrapé à 5 reprises 3 ennemis dans un même piège de tonique dans la campagne principale.

Vous avez attrapé à 5 reprises 3 ennemis dans un même piège de tonique dans la campagne principale. Combinaison de choc

Vous avez effectué les 8 combinaisons de toniques dans la campagne principale.

Vous avez effectué les 8 combinaisons de toniques dans la campagne principale. Le pouvoir de l’esprit

Vous avez tué 20 ennemis grâce à des machines possédées dans la campagne principale.

Vous avez tué 20 ennemis grâce à des machines possédées dans la campagne principale. Une nouvelle faille

Vous avez ouvert 30 failles dans la campagne principale.

Vous avez ouvert 30 failles dans la campagne principale. Partenariat

Vous avez tué 20 ennemis grâce à des alliés issus de failles dans la campagne principale.

Vous avez tué 20 ennemis grâce à des alliés issus de failles dans la campagne principale. À la volée

Vous avez tué 30 ennemis pendant que vous glissiez sur l’Aérotram dans la campagne principale.

Vous avez tué 30 ennemis pendant que vous glissiez sur l’Aérotram dans la campagne principale. Coup de chance

Vous avez tué 5 ennemis d’un tir en pleine tête pendant que vous glissiez sur l’Aérotram dans la campagne principale.

Vous avez tué 5 ennemis d’un tir en pleine tête pendant que vous glissiez sur l’Aérotram dans la campagne principale. Prime de risque

Vous avez tué 10 ennemis en utilisant des objets environnants dans la campagne principale.

Vous avez tué 10 ennemis en utilisant des objets environnants dans la campagne principale. Bon voyage

Vous avez tué 20 ennemis en les expulsant de Columbia dans la campagne principale.

Vous avez tué 20 ennemis en les expulsant de Columbia dans la campagne principale. Tir aux pigeons

Vous avez tué 5 ennemis en train de tomber dans la campagne principale.

Vous avez tué 5 ennemis en train de tomber dans la campagne principale. Sous influence

Vous avez tué 5 ennemis en étant sous l’emprise de l’alcool dans la campagne principale.

Vous avez tué 5 ennemis en étant sous l’emprise de l’alcool dans la campagne principale. David et Goliath

Vous avez tué 20 ennemis “Artillerie lourde” dans la campagne principale.

Vous avez tué 20 ennemis “Artillerie lourde” dans la campagne principale. Briseur de cœur

Vous avez tué un Handyman en tirant uniquement sur son cœur dans la campagne principale.

Vous avez tué un Handyman en tirant uniquement sur son cœur dans la campagne principale. Fin prêt

Vous avez utilisé les quatre emplacements de l’équipement dans la campagne principale.

Vous avez utilisé les quatre emplacements de l’équipement dans la campagne principale. Armé jusqu’aux dents

Vous avez amélioré au maximum une arme et un tonique dans la campagne principale.

Vous avez amélioré au maximum une arme et un tonique dans la campagne principale. Plus haut, plus vite, plus fort

Vous avez maximisé la barre de Santé, de Défense ou de Cristaux dans la campagne principale.

Vous avez maximisé la barre de Santé, de Défense ou de Cristaux dans la campagne principale. Science infuse

Vous avez ramassé toutes les infusions du jeu lors d’une même partie (campagne principale).

Vous avez ramassé toutes les infusions du jeu lors d’une même partie (campagne principale). Touriste

Vous avez utilisé tous les télescopes et Kinétoscopes de la campagne principale.

Vous avez utilisé tous les télescopes et Kinétoscopes de la campagne principale. Passe-partout

Vous avez utilisé Elizabeth pour crocheter 30 serrures dans la campagne principale.

Vous avez utilisé Elizabeth pour crocheter 30 serrures dans la campagne principale. Tout ouïe

Vous avez ramassé tous les Voxophones de la campagne principale.

Vous avez ramassé tous les Voxophones de la campagne principale. Charité bien ordonnée

Vous avez dépensé 10 000 $ dans les distributeurs de Columbia de la campagne principale.

Vous avez dépensé 10 000 $ dans les distributeurs de Columbia de la campagne principale. Bas de laine

Vous avez pillé 200 contenants lors de la campagne principale.

Vous avez pillé 200 contenants lors de la campagne principale. Chasse au trésor

Vous avez terminé la campagne principale en mode 1999 sans faire un seul achat auprès d’un Dollar Bill.

DLC Clash in the Clouds

Cieux cléments

Vous avez survécu à toutes les vagues du Vaisseau du Prophète.

Vous avez survécu à toutes les vagues du Vaisseau du Prophète. Vertueux ou Dépravé ?

Vous avez survécu à toutes les vagues du Théâtre du Vertueux et du Dépravé.

Vous avez survécu à toutes les vagues du Théâtre du Vertueux et du Dépravé. Brute sur le toit

Vous avez survécu à toutes les vagues du Dôme du Corbeau.

Vous avez survécu à toutes les vagues du Dôme du Corbeau. La Main du Prophète

Vous avez survécu à toutes les vagues des Arcades d’Emporia.

Vous avez survécu à toutes les vagues des Arcades d’Emporia. Conservateur de musée

Vous avez débloqué tous les objets de la Galerie de Carnage céleste.

Vous avez débloqué tous les objets de la Galerie de Carnage céleste. À vos ordres !

Vous avez tué un ennemi avec chaque arme et tonique (sauf Déferlante) dans Carnage céleste.

Vous avez tué un ennemi avec chaque arme et tonique (sauf Déferlante) dans Carnage céleste. Feinte

Vous avez projeté un ennemi avec l’Impulsion, puis fait tomber de la ville (Carnage céleste).

Vous avez projeté un ennemi avec l’Impulsion, puis fait tomber de la ville (Carnage céleste). Et de un, et de deux

Vous avez utilisé les huit combos différents de toniques pour tuer un ennemi dans Carnage céleste.

Vous avez utilisé les huit combos différents de toniques pour tuer un ennemi dans Carnage céleste. Système de défense par missiles

Vous avez tué un ennemi en faisant exploser une roquette ennemie en plein air dans Carnage céleste.

Vous avez tué un ennemi en faisant exploser une roquette ennemie en plein air dans Carnage céleste. Champion du Ruban bleu

Vous avez réussi tous les défis du Ruban bleu dans Carnage céleste.

DLC Burial at Sea – Episode 1

Sous l’eau

Vous avez utilisé une bathysphère dans Tombeau sous-marin – Épisode 1.

Vous avez utilisé une bathysphère dans Tombeau sous-marin – Épisode 1. Tombeau sous-marin

Vous avez terminé Tombeau sous-marin – Épisode 1.

Vous avez terminé Tombeau sous-marin – Épisode 1. Mélomane

Vous avez trouvé tous les journaux audio de Tombeau sous-marin – Épisode 1.

Vous avez trouvé tous les journaux audio de Tombeau sous-marin – Épisode 1. Équipement à 100%

Vous avez acheté deux améliorations d’Hiver d’antan ou de Fourneau-radar dans Tombeau sous-marin – Épisode 1.

Vous avez acheté deux améliorations d’Hiver d’antan ou de Fourneau-radar dans Tombeau sous-marin – Épisode 1. Luddiste confirmé

Vous avez détruit 10 tourelles dans Tombeau sous-marin – Épisode 1.

Vous avez détruit 10 tourelles dans Tombeau sous-marin – Épisode 1. Le dîner est prêt

Vous avez fait exploser 5 ennemis avec le Fourneau-radar dans Tombeau sous-marin – Épisode 1.

Vous avez fait exploser 5 ennemis avec le Fourneau-radar dans Tombeau sous-marin – Épisode 1. Réaction en chaîne

A blessé 15 ennemis en en explosant un autre avec le Fourneau-radar dans Tombeau sous-marin – Ép. 1

A blessé 15 ennemis en en explosant un autre avec le Fourneau-radar dans Tombeau sous-marin – Ép. 1 Brise-glace

Vous avez fait exploser 5 ennemis gelés par le plasmide Hiver d’antan dans Tombeau sous-marin – Ép.1

Vous avez fait exploser 5 ennemis gelés par le plasmide Hiver d’antan dans Tombeau sous-marin – Ép.1 Effet boule de neige

Vous avez gelé deux ennemis avec le même piège Hiver d’antan dans Tombeau sous-marin – Ép.1

Vous avez gelé deux ennemis avec le même piège Hiver d’antan dans Tombeau sous-marin – Ép.1 On avance

Vous avez pris le tram dans Tombeau sous-marin – Épisode 1.

DLC Burial at Sea – Episode 2

En parfait état

Vous avez réparé la machine dans le labo de Suchong dans Tombeau sous-marin – Épisode 2.

Vous avez réparé la machine dans le labo de Suchong dans Tombeau sous-marin – Épisode 2. Au poil

Vous avez livré la mèche de cheveux dans Tombeau sous-marin – Épisode 2.

Vous avez livré la mèche de cheveux dans Tombeau sous-marin – Épisode 2. Dette remboursée

Vous avez terminé Tombeau sous-marin – Épisode 2.

Vous avez terminé Tombeau sous-marin – Épisode 2. Toute l’histoire

Vous avez récupéré tous les journaux audio et les Voxophones dans Tombeau sous-marin – Épisode 2.

Vous avez récupéré tous les journaux audio et les Voxophones dans Tombeau sous-marin – Épisode 2. Vieux de la vieille

Vous avez terminé Tombeau sous-marin – Épisode 2 en mode 1998.

Vous avez terminé Tombeau sous-marin – Épisode 2 en mode 1998. Faites du bruit

Vous avez gagné cinq leurres sonores en crochetant des serrures.

Vous avez gagné cinq leurres sonores en crochetant des serrures. Deux pour le prix d’un

Vous avez neutralisé au moins deux ennemis avec le même carreau fumigène.

Vous avez neutralisé au moins deux ennemis avec le même carreau fumigène. Masochiste

Vous avez récupéré au moins 20 munitions avec le Cercle de fer dans Tombeau sous-marin – Épisode 2.

Vous avez récupéré au moins 20 munitions avec le Cercle de fer dans Tombeau sous-marin – Épisode 2. Le danger vient du ciel

À trois reprises, vous avez assommé un ennemi après être tombé en silence d’un point d’accroche.

À trois reprises, vous avez assommé un ennemi après être tombé en silence d’un point d’accroche. Attaque surprise

Vous avez utilisé Petit curieux pour vous rendre invisible et assommer 15 ennemis au corps à corps.

Si vous cherchez des astuces et des guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.