TRON: Identity n’est que le premier jeu TRON de Bithell Games, d’autres arrivent

C’est aujourd’hui que sort TRON: Identity, une proposition assez originale qui nous fait redécouvrir l’univers de la licence Disney avec un visuel novel. Ce jeu atypique est développé par Bithell Games, le studio du créateur de Thomas Was Alone, qui aura depuis gagné la confiance de Disney pour s’attaquer à l’une de ses sagas qui va bientôt revenir au cinéma. Mais avant cela, elle aura droit à plusieurs jeux, puisque TRON: Identity n’est que le premier d’une série de jeux TRON.