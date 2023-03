Le visuel novel TRON: Identity sortira le 11 avril, voici un nouveau trailer de gameplay

Il y a quelques semaines, on apprenait que TRON: Identity allait bientôt sortir, tout en s’offrant une exclusivité temporaire console sur Nintendo Switch. Aujourd’hui, le développeur Bithell Games confirme la date de sortie tout en dévoilant une nouvelle bande-annonce. Prenez votre agenda, le rendez-vous est pris pour dans quelques semaines seulement.

Une histoire dans l’univers de TRON

Pour les personnes qui découvrent le titre, sachez que TRON: Identity nous fait suivre l’aventure de Query qui sera chargé de découvrir le mystère de ce qui a été volé et par qui dans une nouvelle Grille. Après un cambriolage, le futur de cette Grille est en jeu et c’est à vous d’interroger les suspects et de faire la lumière sur cette affaire.

Fort tourné vers la narration, il s’agit d’un visuel novel, autrement dit une histoire interactive, où l’on doit prendre de nombreuses décisions qui auront une influence sur l’histoire. Suite logique de ces choix, il y aura de nombreux embranchements et plusieurs fins à découvrir. Vous pourrez vous allier ou éviter plusieurs personnages, ce qui aura une incidence sur votre capacité à découvrir des indices. Outre les phases de dialogue et de choix, quelques énigmes vont saupoudrer cette aventure, qui, rappelons-le, est développé par l’équipe derrière le sympathique Thomas Was Alone.

TRON: Identity sera disponible sur Switch et PC via Steam le 11 avril 2023. Une bonne opportunité pour relancer la franchise TRON, étant donné que cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu de projet concret à son sujet. Reste à voir ce que vaudra l’aventure à son lancement.