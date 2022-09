Disney annonce TRON: Identity un visual novel dans l’univers de TRON

Le premier « World Premiere » du Le Disney & Marvel Games Showcase a révélé un tout nouveau jeu dans l’univers de TRON avec TRON: Identity. Le genre va sans doute vous surprendre puisqu’il s’agit d’un visual novel (ou roman graphique). On devrait donc y retrouver les ingrédients des deux films même si le dernier en date semble plus prédominant.

TRON n’est plus seul

Développé par le studio Bithell Games à qui l’on doit notamment Thomas was Alone et John Wick Hex, TRON: Identity nous embarquera dans une nouvelle Grille oubliée par son créateur et laissée à l’abandon. Celle-ci va ainsi évoluer sans l’intervention de « l’Utilisateur » ce qui va engendrer un crime sans précédent mettant en péril l’avenir de cette grille.

On y suivra Query, un program prenant la forme d’un détective chargé d’enquêter sur ce mystère en interrogeant des suspects et en enquêtant un peu partout. On nous indique que les décisions que vous prendrez auront une influence sur l’histoire ce qui veut dire qu’il y aura de multiples fins. En interrogeant des personnes (ou programmes ici) vous devrez récupérer leurs souvenirs perdus en cherchant vos réponses, en vous frayant un chemin à travers la défragmentation des disques d’identité.

TRON: Identity sortira sur PC via Steam en 2023.