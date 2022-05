Xbox Game Pass : Trek To Yomi, Eiyuden Chronicle Rising et d’autres arrivent en mai

Le mois de mai commence, et on s’attendait donc à ce que Microsoft lève le voile sur les prochains titres qui intègreront le catalogue du Xbox Game Pass d’ici les prochains jours. Sony a fait de même avec son PlayStation Now hier, et c’est donc maintenant au tour du service de Microsoft de dévoiler ses nouveautés.

Les premiers jeux du mois de mai 2022

Pour cette première salve de jeux du mois de mai sur le Xbox Game Pass, on notera la sortie de plusieurs jeux attendus, qui débarquent directement sur l’abonnement, à commencer par Trek to Yomi. Le titre de Devolver Digital sera accompagné par l’intriguant Citizen Sleeper, tandis que l’on pourra retrouver Eiyuden Chronicle: Rising dès sa sortie, le 10 mai prochain.

Voici les titres qui seront intégrés aux Xbox Game Pass prochainement, en plus de ceux déjà disponibles :

NBA 2K22 (Cloud & Console) – Disponible

Loot River (Cloud, Console & PC) – Disponible

Trek to Yomi (Cloud, Console & PC) – 5 mai

Citizen Sleeper (Cloud, Console & PC) – 5 mai

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console & PC) – 10 mai

Eiyuden Chronicle: Rising (Cloud, Console & PC) – 10 mai

This War of Mine: Final Cut (Cloud, Console & PC) – 10 mai

NHL 22 (Console)– 12 mai

On aura aussi droit à quelques titres qui vont quitter le catalogue dans ces prochains jours, à savoir :