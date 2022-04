Trek to Yomi dégainera le 5 mai, 15 minutes de gameplay à découvrir pour patienter

Si Ghost of Tsushima rendait déjà hommage aux films de samouraïs d’une bien belle manière, Trek to Yomi semble aller encore plus loin, avec une esthétique en noir et blanc du plus bel effet. Après s’être montré durant les événements des divers constructeurs lors de ces dernières semaines, le jeu édité par Devolver vient enfin nous préciser sa sortie, et nous donne en plus de cela une longue vidéo de gameplay à découvrir.

Beaucoup de gameplay pour fêter l’annonce de la date

C’est donc 15 minutes de gameplay qui nous sont offertes aujourd’hui, où l’on peut voir de manière plus posée ce en quoi l’aventure sera constituée.

Souhaitant à tout prix protéger les gens qu’il aime, tout en respectant la promesse qu’il a fait à son maître, Hiroki s’engagera dans un combat sanglant où sa maîtrise de l’épée sera mise à rude épreuve. Le jeu propose alors des combats en vue de côté, avec des plans qui sont souvent fixes, et un gameplay qui demandera de ne pas trop se précipiter.

Si ces images vous donnent envie, Devolver et Flying Wild Hog ont une bonne nouvelle pour vous : Trek to Yomi arrivera dès le mois prochain, le 5 mai, sur PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il ne reste donc plus très longtemps à patienter avant que vos ennemis tâtent votre lame.