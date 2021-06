Trek to Yomi y va de son trailer, avec un côté Ghost of Tsushima

Après Shadow Warrior 3, la conférence Devolver Digital se la joue samouraï avec l’annonce en vidéo d’un certain Trek to Yomi.

Ghost of Tsushima qui se met à la vue en 2D

Ce premier trailer d’annonce nous montre d’ores et déjà une esthétique noir et blanc saisissante, et faisant honneur aux films de samouraï. Le titre nous fera prendre le contrôle d’Hiroki, dans sa quête de combattre les forces du mal et ainsi protéger ceux qu’il aime et sa propre ville.

Au programme, ce jeu d’action et d’aventure développé conjointement par Flying Wild Hog et Leonard Menchiari nous proposera des combats à l’arme blanche contre monstres et samouraï, et avec une bande-son qui devrait parfaitement coller avec l’ambiance japon féodal du soft, tout en nous faisant penser au sympathique Ghost of Tsushima dans sa direction artistique.

Trek to Yomi s’annonce pour l’heure relativement dépaysant et prometteur, et notez que le titre sortira en 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series.