Un trailer de gameplay pour White Shadows : un jeu narratif en noir et blanc

White Shadows est un jeu de puzzle et de plateforme entièrement en niveaux de gris développé par Monokel, un petit studio allemand basé à Cologne. Cette Guerilla Collective a été l’opportunité de découvrir un peu plus ce titre avec un nouveau trailer de gameplay.

Une histoire sombre et intrigante ?

White Shadows est un jeu qui vous embarque dans un monde sombre et vertical appelé White City où une véritable hiérarchie animalière est en place avec les oiseaux situés tout en bas de l’échelle sociale. Le petit corbeau que vous êtes va alors essayer de renverser ce système.

Bien que le jeu soit décrit comme un jeu de puzzle-plateforme, ce dernier est plus porté par ses cinématiques et ses visuels et essaye de plonger le joueur dans une ambiance sombre et très particulière. Pour l’instant, pas de date précise si ce n’est un vague 2021 sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam.