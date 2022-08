Accueil » Actualités » Tower of Fantasy : Genshin Impact, Naruto, My Hero Academia… Voici les meilleures créations d’avatars de la communauté

C’est presque le grand jour pour Tower of Fantasy, qui s’apprête à lancer sa version globale dès demain, le 11 août à 2 heures du matin. Et histoire que tout le monde puisse jouer sans attendre dès le lancement, le préchargement est disponible depuis hier sur PC et sur mobiles. S’il n’est pas possible de lancer le jeu avant l’ouverture des serveurs, on peut déjà s’amuser avec l’éditeur de personnage afin de créer notre propre avatar en jeu. Et il est aussi possible de regarder les créations de la communauté, qui a décidément du talent, et qui a reproduit certains personnages iconiques de licence comme Genshin Impact ou Naruto.

Les meilleurs créations de la communauté dans Tower of Fantasy

Contrairement à son principal rival Genshin Impact, Tower of Fantasy vous laisse personnaliser à l’envie votre avatar, avec plusieurs visages, coupes de cheveux et vêtements différents. Un outil de création qui est un parfait terreau pour la créativité de la communauté, qui s’amuse déjà à essayer de reproduire des personnages célèbres en jeu.

Parmi les créations les plus populaires, on retrouve évidemment des personnages à l’effigie de Genshin Impact. L’un des avatars les plus plébiscité est celui à l’image de Kequing, avec son skin limité en robe de soirée. L’illusion est presque parfaite ici, tout comme l’avatar censé représenté le malchanceux Bennett. On retrouve également des clones plus ou moins fidèles de Zhongli, ou encore Kokomi.

Mais ça ne s’arrête pas là. On peut voir des avatars reproduisant la célèbre Hatsune Miku, ainsi que plusieurs personnages de mangas, qu’ils soient issus de Naruto, My Hero Academia, Demon Slayer, Danmachi ou encore de la licence Fate. Voici une petite sélection des meilleurs :

Raphtalia (The Rising Of The Shield Hero)

2B (NieR Automata)

Kequing (Genshin Impact)

C.C. (Code Geass)

Shinobu Kochô (Demon Slayer)

Bennett (Genshin Impact)

Edward Elric (Fullmetal Alchemist)

Himiko Toga (My Hero Academia)

Hisoka (Hunter X Hunter)

Bell Cranel (DanMachi : Familia Myth)

Archer (Fate: Stay/Night)

Zhongli (Genshin Impact)

Pain (Naruto)

Hatsune Miku

Kokomi (Genshin Impact)

Rei Ayanami (Evangelion)

Nezuko Kamado (Demon Slayer)

Jean (Genshin Impact)

Hinata Hyûga (Naruto)

Comment recopier ces modèles en jeu ?

Si vous souhaitez obtenir l’un de ces modèles pour votre avatar, rien de plus simple. Lors de la création de votre personnage, il suffit de vous rendre dans le menu Salon.

Ici, vous verrez les modèles créés par la communauté. Allez dans l’onglet « Vote de popularité » pour voir les avatars qui sont les plus plébiscités. C’est là que vous retrouverez facilement la plupart des créations listées ci-dessus. Vous pourrez ensuite copier l’identifiant de l’avatar pour le copier.

Tower of Fantasy sera disponible sur PC, iOS et Android dès demain. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.