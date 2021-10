Toshihiro Nagoshi et Daisuke Sato quittent Sega, une suite à Yakuza Like A Dragon confirmée

Il y a quelques semaines, plusieurs échos de la presse anglophones mentionnaient que Toshihiro Nagoshi était sur le départ, et que le créateur allait bientôt plier bagage en quittant Sega. C’est désormais confirmé, avec une publication de la part de Ryu Ga Gotoku Studio, qui indique que Toshihiro Nagoshi, mais aussi Daisuke Sato, quittent l’éditeur, annonçant alors une restructuration du studio.

As 2021 marks RGG Studio's 10th anniversary, we look forward to new beginnings.

Please see the link below for a message from the RGG Studio team about staff changes and our exciting future.https://t.co/vUtvHzl7F3#RGGStudio pic.twitter.com/fIOxYOLIWX

— RGG Studio (@RGGStudio) October 8, 2021