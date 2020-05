Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 ouvre ses précommandes

Annoncé il y a quelques jours, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 lancent ses précommandes sur les différentes plateformes de vente dont Amazon. Le remake des deux premiers jeux sortis sur PlayStation One se décline en deux versions : une édition standard ainsi qu’un collector avec une surprise.

Un collector original pour les fans

Si l’on a l’habitude d’avoir un steelbook ainsi qu’un artbook ou une figurine dans la plupart des éditions collectors, rien de toute ça ici avec un ajout plus original. En effet, si vous précommandez la version collector du titre, vous pourrez non seulement bénéficier du jeu en boite ainsi que des contenus numériques de la version deluxe mais en plus vous recevrez une planche de skate Birdhouse à taille réelle !

Nul doute que les fans seront comblés avec un objet aussi original plutôt que de recevoir une énième figurine dont les yeux feraient mieux d’être masqué par des lunettes de soleil. Pour les joueuses et joueurs qui ne seraient pas au courant, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 s’est déjà trouvé une date de sortie calée au 4 septembre 2020 sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Le jeu est un remake regroupant les deux premiers jeux de la franchise dans une définition 4K et des fonctionnalités online plus développée.