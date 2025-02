Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 est bien sur le point d’être annoncé, une nouvelle fuite confirme l’existence du remaster

À ce stade, le doute n’était plus vraiment permis. Activision, Xbox et même Tony Hawk ne semblent plus vraiment vouloir garder le secret, tant celui-ci a été révélé maintes et maintes fois. L’existence d’un Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 était évidente avec le dernier teasing en date en provenance d’une map de Call of Duty: Black Ops 6, qui mettait en évidence le logo de la série ainsi qu’une date qui évoquait le nom du jeu. On en a aujourd’hui un peu plus la confirmation puisque Gematsu a noté que le jeu venait d’être enregistré chez un organisme officiel.