Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 : Pas de microtransaction à la sortie

Officialisée il y a quelques jours, la compilation Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 fait déjà des envieux. De nombreux fans des jeux sortis à l’époque de la PlayStation One attendent avec impatience la sortie de ce remaster, ne serait-ce que pour réécouter la bande-son en réalisant des tricks sur les différents parcours. Mais faut-il s’attendre à des mauvaises surprises ?

Pas de contenu payant, au début

Si l’on peut s’attendre à de meilleurs graphismes et une fidélité promise par les développeurs, on pouvait se demander si des microtransactions allaient être ajoutées. Connaissant Activision après tout, cette idée n’était pas écartée. GameSpot s’est rapproché de Jen Oneal, patron de Vicarious Visions, pour aborder le sujet et une réponse a été apportée : il n’y en aura pas, tout du moins, au lancement.

Comme Jen Oneal explique : « Tout ce que vous verrez au lancement sera débloqué en jouant. Nous ne prévoyons aucune monétisation au lancement ». L’homme rajoute que le studio veut s’assurer que les joueurs et fans de Tony Hawk’s aient droit à un « package complet » pour la sortie du titre. Cependant, il n’exclut pas la possibilité de rajouter du contenu payant à l’avenir s’il y a une forte demande de la part de la communauté.

Nous n’aurons donc aucun DLC ou micro-transaction dans le titre qui sortira le 4 septembre prochain. Reste à savoir si cette déclaration est vraiment là pour rassurer les joueurs ou si c’est pour anticiper déjà de potentiels ajouts payants à l’avenir en prétextant la demande des fans. Jen Oneal rajoute d’ailleurs que le cross-play n’est pas encore confirmé mais que « le moment venu, nous en dirons plus ».

Rappelons que la sortie de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 est prévue sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Sur cette dernière plateforme, le titre sera une exclusivité Epic Games Store et il est possible de précommander à cette adresse. Une démo sera proposée aux joueurs qui auront réservé le titre en avance.