Embracer semble prêt à faire des remasters et remakes de séries comme Tomb Raider, Deus Ex ou Legacy of Kain

Embracer Group a pris encore plus d’ampleur ces derniers temps en mettant la main sur les studios et licences occidentales appartenant auparavant à Square Enix, qui s’en est délesté pour environ 300 millions de dollars. Et si l’on attend de voir si Embracer va enfin faire revivre certaines de ces licences cultes avec de nouveaux épisodes, il semblerait que le groupe voit surtout ici tout le potentiel de ces séries pour des remakes et des remasters.

Un catalogue au fort potentiel pour le groupe

Il fallait s’y attendre, avec des séries comme Legacy of Kain qui n’ont pas eu droit à des nouveaux titres depuis des années, Embracer Group semble jouer la prudence pour son nouveau catalogue. L’entreprise est visiblement intéressée par des projets de remakes et remasters, comme on le découvre dans son dernier bilan financier :

« Après la fin du trimestre, nous avons encore renforcé nos capacités de développement et notre portefeuille de licences en concluant un accord pour acquérir Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal, y compris Tomb Raider, Deus Ex, Thief et Legacy of Kain et d’autres licences. L’annonce a été très bien reçue. Nous y voyons un grand potentiel, non seulement dans les suites, mais aussi dans les remakes, remasters, spin-offs ainsi que dans des projets transmédia à l’échelle du groupe. Nous nous attendons à ce que la transaction soit conclue dans Période juillet-septembre. »

Si Embracer précise bien être intéressé par le potentielle de suites pour ces licences, il met bien en avant le fait que ces licences sont aussi propices à des remasters, des remakes et d’autres projets qui pourraient être profitables. On espère malgré tout que ce rachat permettra tout de même d’apporter un peu de nouveautés pour ces licences (Deus Ex, s’il vous plait).