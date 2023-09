Tomb Raider I-III Remastered annoncé sur consoles et PC

« Starring Lara Croft from the Tomb Raider Series »

Sorti en 1996, Tomb Raider a rapidement connu le succès sur PS1 grâce à sa gestion impressionnante de la 3D ainsi qu’à son mélange d’action et d’énigmes. Deux suites ont vu le jour en 1997 et 1998. Le studio Aspyr (notamment connu pour les nombreux remasters de jeux Star Wars) va proposer cette trilogie dans des versions remasterisées sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.

Les graphismes ont été ainsi largement retravaillés afin d’offrir un rendu un peu plus moderne, mais les puristes pourront tout de même retrouver les sensations d’antan grâce à une option de revenir aux bons vieux polygones d’origine. Ce pack comprendra tous les jeux, leurs extensions et les secrets supplémentaires :

Tomb Raider I + The Unfinished Business Expansion

Tomb Raider II + The Gold Mask Expansion

Tomb Raider III + The Lost Artifact Expansion

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft sortira le 14 février 2024 sur les plateformes mentionnées plus haut.