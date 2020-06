Le Tokyo Game Show 2020 Online dévoile ses dates

L’évènement physique Tokyo Game Show 2020 avait été annulé en raison de la pandémie mais on nous avait tout de même promis une édition en ligne. Cette version Online vient de dévoiler ses premières informations.

On pourra faire le Tokyo Game Show depuis Toulouse

Les nouvelles dates ne devraient pas trop perturber les habitués puisqu’au lieu de se tenir du 24 au 27 septembre, le Tokyo Game Show 2020 aura lieu du 23 au 27 septembre. Même si l’appel à participation pour les exposants est lancé aujourd’hui même. On nous promet déjà la présence de gros studios comme d’indés. Tout un système sera mis en place sur le site officiel pour émuler le salon et ce de façon gratuite.

En plus d’annonces, on retrouvera des compétitions esports également retransmises gratuitement. Et comme il s’agit d’un salon business, les professionnels auront également droit à une partie à part, dédiée aux réunions et aux entretiens. La journée du 23 septembre sera d’ailleurs réservée à ce type d’échanges.

Rendez-vous donc fin septembre pour suivre toutes les annonces du Tokyo Game Show 2020 Online.