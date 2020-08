Après le franc succès d’Atelier Ryza, Gust s’est empressé de se lancer dans la production d’une suite, Atelier Ryza 2, annoncée il y a peu. Aujourd’hui, Gust et Koei Tecmo nous annoncent la date de sortie japonaise du titre.

Et en Europe ?

Ainsi, le jeu sera disponible dès le 3 décembre prochain sur PS4 et Switch, tandis que la version Steam sortira quant à elle en janvier 2021 sans plus de précision. Par la même occasion, de nouvelles informations et captures d’écran ont été ajoutées sur le site officiel japonais.

Concernant la sortie européenne d’Atelier Ryza 2, il faut toujours se contenter d’un vague « cet hiver« , pour une sortie pouvant se dérouler entre le 21 décembre 2020 et le 20 mars 2021. En attendant, vous pouvez retrouver du gameplay de ce second épisode juste ici.