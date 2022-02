Toilet-Bound Hanako-kun : Avis sur le tome 5 du manga de Pika

Toilet-Bound Hanako-kun, le manga écrit et dessiné par Aidalro entame son cinquième tome, après un quatrième qui tranchait clairement avec les volumes précédents, par son son parti pris plus accès sur le drame ainsi que sa couverture noire, loin des couleurs chaudes qui dominaient jusqu’alors. Pour ce cinquième volume de la série publiée par Pika Edition, on retrouve donc du jaune ce qui présage un retour à la normal.

Par ailleurs, rappelons que le dernier chapitre du tome précédent se terminait sur une note plutôt positive. Précisément pour Nene Yashiro, puisqu’un séduisant garçon demandait à lui parler. Quoi qu’il en soit, les nouveaux chapitres vont être l’occasion de mettre notre héroïne à l’épreuve, mais aussi de découvrir un nouvel esprit de l’école.

In the mood for love

Toujours à jongler entre les genres, ce tome de Toilet-Bound s’ouvre sur le kidnapping de notre chère Nene. Le séduisant garçon lui a tendu un piège. Et comme à son habitude, notre héroïne n’a rien vu venir, car quand il s’agit de sentiments et de garçons, Nene devient facile à piéger. Elle devra une fois de plus compter sur l’aide de son protecteur Hanako. Des premières pages qui mettent directement dans l’intrigue et annoncent la cadence assez rapide de ce tome. En effet, à peine délivré de ses ravisseurs, Nene est embarquée dans une croisade contre un nouvel esprit, les trois gardiens de l’horloge. Ces derniers contrôlent le temps et sèment la pagaille dans l’établissement. Les péripéties vont bien s’enchaîner et il y a quelques révélations et rebondissements intéressants à découvrir.

A la différence du tome 4, celui-ci se veut plus léger, la dimension dramatique étant clairement moins mise en avant. Ce qui découle en partie de la plus grande présence de Nene Yashiro dans ce volume, tandis que dans le précédent c’était Kô qui tenait le rôle central de l’intrigue. La présence de notre héroïne apporte toujours cette sensation d’innocence et cette légèreté. S’il y a tout de même peu de personnages auxquels on s’attache réellement, force est de constater que le trio Nene, Kô et Hanako fonctionne très bien. On s’attache à eux au fil des chapitres. Puis Nene apporte vraiment ce petit quelque chose en plus au récit avec son caractère et ses attitudes.

Rébellion

Toilet-Bound Hanako-kun tome 5 est aussi l’occasion de découvrir un nouveau personnage qui a lui aussi été contraint d’accepter un pacte, à l’instar de Nene qui, pour rappel, se transforme en poisson si elle entre en contact avec de l’eau. Ce personnage va pouvoir proposer une vision plus critique des événements et des esprits, une approche plus révoltée que Nene qui semble évidemment de plus en plus liée à Hanako. On constate également que le passé d’Hanako-kun ne cesse de lui revenir en pleine face depuis quelques chapitres. Ce sombre passif demande encore à être exploré, mais l’auteur arrive efficacement à nous laisser dans l’attente, nous distillant des bribes de pistes et/ou d’informations par-ci par-là.

On prend son mal en patience, en attendant le moment fatidique où la vérité sera connue. Au vu du rythme narratif actuel, depuis le début de la série, Hanako est assez ambivalent, difficile de cerner ses intentions et ses sentiments, mais avec ce passé qui le rattrape sans cesse, ce n’est qu’une question de temps avant que le masque tombe. Difficile de s’étendre sur le sujet sans trop en dire et se répéter, mais ce tome 5 reprend la recette des premiers volumes. On nous replonge dans le combat contre les esprits et Nene comme Hanako reviennent au centre de l’intrigue.

Faut-il craquer pour le tome 5 de Toilet-Bound Hanako-kun ?

Depuis plusieurs chapitres, Toilet-Bound Hanako-kun nous déroule son univers avec un mélange de genres très prenant et un rythme pour le moment bien maîtrisé. Les personnages ne cessent de gagner un peu plus en profondeur, les mystères de l’école se dévoilent petit à petit, tout comme le mystérieux passé d’Hanako. En maintenant 5 tomes, il paraît évident que beaucoup de révélations et péripéties nous attendent encore. De plus, le trio de personnages principaux fait preuve d’assez de relief pour qu’on parvienne à s’attacher à eux et à croire en leurs liens.

Et puis le style graphique d’Aidalro reste très sympa et se marie à merveille avec l’univers proposé. Le character design général est vraiment bon. Une réussite aussi visible dans l’écriture, le manga arrive à ne pas tomber dans la facilité ni la niaiserie qui pourrait dénoter avec le ton de l’œuvre. Conscient que la série joue sur plusieurs genres et doit donc garantir un équilibre. Toilet-Bound Hanako-kun est bien lancée et nous réserve encore pas mal de surprises. Donc si vous aimez le manga jusqu’à présent, aucune raison de s’arrêter en cours de route.