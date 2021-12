Toilet-Bound Hanako-Kun : Avis sur le tome 4 du manga de Pika

Nous avons lu le tome 4 de Toilet-Bound Hanako-kun, le manga écrit et dessiné par Aidalro, et il est temps de vous faire part de notre avis sur ce dernier. N’hésitez pas à lire ou relire nos avis sur les tomes précédents du manga de Pika Edition.

Ce quatrième volume se veut un peu plus court que les autres, mais il n’en perd pas en qualité pour autant. Au contraire même. Car comme vous le verrez, nous avons particulièrement apprécié les nouveaux chapitres présentés.

Protect your neck

Tandis que dans le troisième tome, Nene et Kô ont réussi à en apprendre un plus sur le passé d’Hanako, ce dernier, qui semble renier ce passif trouble, devra être apaisé par une fournée de donuts. Mais les sourires revenus ne seront que de courte durée. C’était sans compter sur l’apparition d’un adversaire qui prétend avoir été tué par Hanako. Une révélation qui ne manque pas de bouleverser Nene. Elle va s’interroger sur sa relation avec l’esprit des toilettes. De son côté, Kô, qui ne souhaite plus exorciser d’esprits, se dévoue à les aider à se libérer de leur dernière volonté.

Si le tome précédent se terminait sur un rebondissement plutôt menaçant, ici ce sera tout le tome qui va s’assombrir. Bien que le premier chapitre démarre de façon légère, avec quelques moments amusants, précisément avec notre chère Nene. Elle va se transformer en poisson et pouvoir, potentiellement, disposer d’un harem. La majeure partie du récit sera destinée à Kô et au nouvel adversaire introduit. Hanako sera lui aussi encore un peu en retrait, même si sa présence reste essentielle, comme pour Nene.

Kô désir aider les esprits, sur sa route il fera la rencontre du fantôme de Mitsuba, un ancien élève qui recherche ses amis. Kô décide donc de lui apporter son soutien jusqu’à se confronter à une révélation qui ne le laissera pas indemne. Nous ne rentrerons pas dans les détails pour vous laisser le plaisir de découverte. Ceci étant, les segments concernant ces deux personnages se révèlent très intéressants et émotionnellement efficaces. Ils participent grandement à l’ambiance dramatique qui domine dans ce tome. Notez que la violence est aussi, d’une certaine manière, plus explicite.

Ghost of Mitsuba

Évidemment, on en apprend davantage sur le nouveau venu et ses liens avec Hanako. Un adversaire qui paraît plus dangereux et mal intentionné, en comparaison des personnages ayant quelque peu endossé ce rôle jusqu’à présent. Nul doute qu’un affrontement est à présager pour la suite, les deux jeunes hommes ont semble-t-il des comptes à régler.

Pour en revenir rapidement à Kô et Mistuba, sachez que les faits qui se produiront affecteront Kô, qui risque de s’en trouver changé par la suite. Lui qui a déjà quelque peu changé depuis le début de la série. Un tome important pour ce personnage qui montre un autre visage. En outre, les planches vont, elles aussi, participer à l’atmosphère un peu différente de ce volume, il y a un effet moins bordélique dans la mise en page. Les cases donnent l’impression de mieux respirer.

La plupart du temps, au fil des chapitres, on avait des planches bien remplies, ce qui parait être moins le cas ici. La lecture est allégée par rapport à d’habitude. Un changement global également marqué par la couverture du manga. Elle ne passe pas inaperçu avec son fond noir qui contraste avec ceux colorés des anciens tomes.

Faut-il craquer pour le tome 4 de Toilet-Bound Hanako-Kun ?

Ce tome 4 prend un virage intéressant. Vers un récit plus porté sur l’émotion et le drame. Pour autant, le mélange des genres si présent jusqu’alors est toujours présent. Toilet-Bound Hanako-Kun est avant tout un cocktail réussi de différents genres, entre comédie, drame, romance voir légèrement horrifique, lui conférant sa propre identité. Ca permet aussi à l’œuvre de se démarquer de la concurrence.

Au gré des chapitres, et plus on en apprend sur les personnages ainsi que sur les mystères de l’école, l’histoire devient plus intéressante. Elle laisse entrevoir un peu plus de singularité dans l’approche car, pour le moment, Toilet-Bound reste assez commun dans sa structure et ses thématiques. Mais le traitement des genres peut amener ce petit truc en plus. C’est ce qui ressort de ce tome 4.

Un volume plus dramatique et moins porté sur l’humour, mais aussi plus accès sur le personnage de Kô. Sans oublier le nouvel ennemi lié à Hanako qui risque de semer le trouble chez nos héros. Toilet-Bound Hanako-Kun continue de monter doucement en puissance. Un tome essentiel qui, on l’espère, amènera une suite aussi intéressante.