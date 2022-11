Thunderful Games (Planet of Lana, LEGO Bricktales, Firegirl…) fait l’acquisition de Jumpship (Somerville)

Surprise ! Alors que Somerville sort aujourd’hui sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, on a appris plus tôt ce matin que le studio britannique derrière sa création, Jumpship, venait tout juste d’être racheté par Thunderful Games (Planet of Lana, LEGO Bricktales, Firegirl…). D’après le communiqué de la société suédoise, l’entreprise fondée en 2017 par Chris Olsen et Dino Patti « conservera son autonomie créative tout en continuant à concevoir des jeux narratifs de premier ordre ».

Un rachat dans les cartons depuis environ un an

Selon Agostino Simonetta, Chief Gaming Officer chez Thunderful Games, « l’ajout (de Jumship) à notre catalogue de talents déjà diversifié et accompli est un élément important de notre stratégie visant à créer de solides IP en interne. Nous sommes impatients de soutenir l’équipe de Jumpship afin d’exploiter leurs compétences dans la création d’expériences narratives percutantes […] ».

De son côté, Claire Boissière, directrice du studio britannique, a déclaré que « Thunderful repousse les limites en formant une famille de studios qui travailleront sous un ensemble de services qui soutiennent l’autonomie et la vision créative. Notre équipe fixe sa propre voie à suivre et c’est formidable de trouver un partenaire qui, non seulement comprend cela, mais peut aussi véritablement nous soutenir. »

Quant à Dino Patti (Limbo, Inside), il s’est également exprimé sur cette acquisition de la façon suivante : « Je me sens vraiment bien dans ce partenariat avec Thunderful et ce qu’il apportera à Jumpship. Je connais Agostino depuis très longtemps et nous avons construit une solide relation de confiance. Nous parlons de cette opportunité depuis environ un an et, au cours de cette période, je n’ai fait que me convaincre qu’il s’agissait d’une excellente occasion pour Jumpship et Thunderful. »