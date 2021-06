Somerville fera son entrée en 2022 sur PC, Xbox One et Xbox Series

Si on vous l’avait déjà évoqué dans notre résumé de la conférence Xbox /Bethesda de cet E3 2021, le retour de Somerville n’a pas eu droit à son article dédié. Pourtant, le titre a profité du show pour dévoiler une nouvelle bande-annonce et nous donner enfin du concret sur sa période de sortie et ses consoles de lancement.

Un nouvel aperçu charmant

Développé par Jumpship, studio fondé par l’ancien co-fondateur de Playdead, Dino Patti et l’animateur Chris Olsen, Somerville garde un peu l’identité de leurs précédentes productions (Inside, Limbo). En préparation depuis 2017, le jeu s’est montré lors de la conférence Xbox/Bethesda pour nous en dire un peu plus sur son intrigue et nous montrait ses environnements, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la direction artistique fait encore une fois mouche.

Il s’agit d’une expérience narrative qui a entièrement été conçue à la main. L’intrigue nous plongera dans un monde après une catastrophe et l’on découvrira les répercussions que cela peut avoir à grande échelle. Une aventure qui s’annonce énigmatique et pleine de mystères. La sortie de Somerville est prévue pour 2022 sur PC, Xbox One et Xbox Series et sera disponible dès son lancement dans le Game Pass.