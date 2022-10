Accueil » Actualités » Somerville : Le jeu d’aventure de Dino Patti et Jumpship sortira le 15 novembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S

Teasé pour la première fois en 2017, Somerville n’avait quasiment plus donné signe de vie depuis la cérémonie des Game Awards 2021, ce qui avait forcément de quoi inquiéter pour un titre censé sortir cette année. Surprise, le jeu d’aventure de Dino Patti (Limbo, Inside) et Jumpship a pris tout le monde de court cet après-midi en refaisant surface avec un nouveau trailer indiquant qu’il arrivera le 15 novembre prochain sur PC via Steam et l’Epic Games Store, Xbox One et Xbox Series X|S.

Disponible day one dans le Xbox Game Pass

Notez que, hormis cette information, la vidéo ne dévoile pas grand-chose de ce titre qui reste encore bien mystérieux et intrigant. Pour rappel, celui-ci vous proposera de plonger au cœur d’une expérience narrative orientée science-fiction et axée sur les répercussions intimes d’un conflit à grande échelle dans laquelle un personnage doit user de tous les moyens à sa disposition afin de réunir sa famille.

Rendez-vous d’ici environ trois semaines pour découvrir ce que nous réserve précisément Somerville sur PC et consoles Xbox.