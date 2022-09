The Witcher : La saison 3 de la série Netflix vient de boucler son tournage

Pendant que l’on attend des nouvelles de la sortie de The Witcher 3 sur PS5 et Xbox Series, on peut toujours patienter comme on peut avec les deux premières saisons de la série The Witcher sur Netflix. Après un long tournage qui aura duré cinq mois, Henry Cavill et les équipes annoncent que la saison 3 est enfin dans la boîte, et qu’elle prépare désormais son arrivée sur le service de SVOD.

Retour en 2023 pour la série

Season 3 of #TheWitcher has wrapped filming, and Henry Cavill left a nice message to the cast and crew ❤️ pic.twitter.com/i3PCwffFGc — The Witcher (@TheWitcherTV) September 11, 2022

Fin de tournage pour la saison 3 de The Witcher sur Netflix. Il avait commencé en avril dernier, et se termine maintenant, de quoi confirmer une sortie de la saison durant l’année 2023.

Un long processus de post-production, voire de reshoots, va désormais commencer, afin d’y ajouter toutes les bêbêtes monstrueuses que Geralt et Ciri vont combattre durant cette nouvelle fournée d’épisodes. Cavill a lui-même laissé un message à toutes les équipes en les remerciant pour leur détermination et en leur souhaitant un bon repos.

A priori, il ne faut pas vraiment s’attendre à une sortie avant la mi-2023, au plus tôt, en espérant tout de même ne pas devoir attendre le mois de décembre 2023 comme les deux premières saisons. On devrait tout de même avoir des nouvelles images et des précisions sur cette saison très prochainement.