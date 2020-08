The Witcher : Un making of de la série disponible sur Netflix

On peut le dire, le jeu vidéo est à la mode, si bien que ses licences s’exportent désormais régulièrement vers d’autres formats. Ainsi, après Castlevania, ce sera bientôt au tour de Dragon’s Dogma de faire son entrée dans la cour des séries animées. Entre les deux, nous avons par ailleurs pu goûter à The Witcher, une adaptation live action avec Henry Cavill (Man of Steel) dans le rôle de Geralt de Riv.

Dans les coulisses de la série Netflix

Il faut croire que les premiers pas de The Witcher sur Netflix ont convaincu nombre de spectateurs, puisqu’on nous parlait il y a peu de l’entrée en production d’une saison 2. Mais pas seulement ! La plateforme américaine de streaming vidéo annonçait en effet, le mois dernier, la création d’une série spin-off intitulée Blood Origin, qui reviendrait sur la vie du tout premier Sorceleur de l’univers de Andrzej Sapkowski.

Non contentes de plancher sur ces deux projets, les équipes de chez Netflix en ont réalisé un troisième en parallèle. Il s’agit d’un making of de la première saison de The Witcher, revenant sur le choix des acteurs mais aussi sur l’entraînement qu’ils ont dû subir pour réaliser les différentes scènes complexes, notamment celles de castagne. La cerise sur le gâteau c’est que ce programme est disponible dès maintenant sur la plateforme.