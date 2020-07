La série The Witcher aura droit à un spin-off sur Netflix

Alors que le tournage de la saison 2 n’a toujours pas repris à cause de la pandémie mondiale, la série The Witcher produite par Netflix a connu tellement de succès qu’elle compte déjà se décliner à toutes les sauces.

L’origine des sorceleurs

On connaît tous Geralt de Riv. Mais est-ce que tu sais qui est le premier Sorceleur ? On prépare la mini-série “The Witcher : Blood Origin”, un spin-off de The Witcher où tu pourras faire connaissance avec le tout premier Sorceleur. Et ça arrive… prochainement. — Netflix France (@NetflixFR) July 27, 2020

On savait déjà qu’un film d’animation consacré à la jeunesse de Vesemir était en préparation, mais ce n’est pas le plus gros spin-off prévu par Netflix. Une nouvelle série en live-action de six épisodes va prochainement voir le jour sur la plateforme, qui fera office de préquelle.

Celle-ci se déroulera donc 1200 ans avant les aventures de Geralt et nous racontera l’histoire du tout premier Sorceleur. Nommée The Witcher : Blood Origin, cette série sera chapeautée par Lauren Schmidt Hissrich, showrunneuse de la série The Witcher, et Declan de Barra (qui a également travaillé sur la série). Andrzej Sapkowski sera lui aussi de la partie en tant que consultant créatif, afin que cette histoire d’origines ne jure pas avec ses romans.

Aucune date de sortie n’a été annoncée, et il y a fort à parier que cette série n’arrivera pas avant la saison 2 de The Witcher, prévue pour 2021.