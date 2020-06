Le tournage de la saison 2 de The Witcher devrait bientôt reprendre

Suite aux mesures de confinement un peu partout dans le monde, le monde des séries et du cinéma s’est mis en pause. La série Netflix The Witcher, qui était en plein tournage de la saison 2, en a fait les frais en interrompant sa production durant plusieurs semaines, mais il semblerait que Henry Cavill soit sur le point de retrouver Geralt.

Geralt se déconfine

Dans un entretien accordé à Deadline, Bob Terry, directeur des studios Arborfield, qui sont utilisés comme lieu de tournage principal de la série à Londres, a déclaré qu’ils prenaient actuellement les dernières mesures de sécurité pour que la production puisse reprendre sereinement après les deux prochaines semaines.

Le feu vert sera donc bientôt donné aux équipes pour se remettre au travail, en respectant les gestes barrières dans la limite du possible. La saison 2 de The Witcher est pour le moment toujours prévue pour 2021, et devrait introduire beaucoup de nouveaux personnages tout en instaurant un fil rouge plus clair et plus dense pour la série.