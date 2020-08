Dragon’s Dogma : Une première bande annonce pour la série animée de Netflix

C’est le 17 septembre que la série animée Dragon’s Dogma arrivera sur la plateforme de streaming américaine Netflix et un trailer de deux minutes trente vient d’être dévoilé à cette occasion. Un mélange d’animation traditionnel et de 3D CGI qui nous permet d’imaginer à quoi s’attendre alors que nous n’avions eu que des images jusqu’à maintenant.

Une histoire similaire aux jeux

Pour le scénario, les habitués de la franchise jeux-vidéoludique ne seront pas dépaysés car notre héros Ethan qui va se faire voler son cœur par un dragon et perdre la femme qu’il aime. Devenu un « Insurgé », il va voyager avec un « Pion » qu’il appellera Hannah, en hommage à sa mère. Sur sa route se dresseront plusieurs ennemis régulièrement rencontrés dans le monde de Gransys : hydres, morts-vivants, cyclopes, …

Cette première saison de Dragon’s Dogma sera découpée en sept épisodes et réalisée par le studio japonais Sublimation (Walking Meat). Pas d’information sur la durée des épisodes mais on imagine aisément que ceux-ci dureront environ vingt minutes. Ce n’est pas la première fois que Netflix fait des adaptations de licences du jeux vidéo avec des séries sur Castlevania ou encore le live-action de The Witcher (dont la saison 2 devrait arriver pour 2021).