The Witcher 4 nous fera voyager dans de nouvelles régions et devrait bien conserver le Gwent

Ciri va beaucoup voyager

La barre est haute pour The Witcher 4. Après un troisième épisode qui s’est imposé comme l’une des plus grandes références en matière de RPG, lui arriver à la cheville ne sera pas facile. Il ne faut donc pas viser moins, notamment sur la densité de la map. Dans une interview avec Easy Allies (relayée par GamesRadar), la productrice Gosia Mitręga confirme que de nouvelles régions seront présentes et que la taille de la carte de cette suite sera plus ou moins la même que celle de The Witcher 3.

Il est d’ailleurs confirmé que le petit village que l’on voit durant la bande-annonce est une bourgade qui se situe très au nord du Continent, une région assez peu visitée jusqu’ici. Et puisque l’intrigue de cette vidéo sera également présente dans le jeu (jouable sous la forme d’une quête), on peut s’attendre à ce que Ciri parte en direction du nord dans The Witcher 4.

Le retour du mini-jeu le plus populaire

Durant cette même interview, il a été suggéré que le Gwent serait bel et bien de retour. Lorsqu’elle ne sera pas trop occupée à voyager et à occire des monstres sous toutes les formes, Ciri pourra certainement souffler un peu en enchainant quelques parties du célèbre mini-jeu de cartes :

« Nous aimons vraiment le jeu et nous écoutons toujours la communauté avec beaucoup d’attention, ce que nous aimons et qui est incroyable. Mais je ne pense pas que quiconque sera déçu. Cela fait partie de l’expérience. Nous aimons aussi Gwent. »

Il n’est pas encore question de trop en dire pour le moment, étant donné que les plans peuvent changer étant donné la nature du développement à l’heure actuelle. Puisque le jeu est en pleine phase de production, les éléments se mettent en place et des imprévus peuvent arriver, mais il semblerait tout de même que le Gwent soit au programme de cette suite. Et c’est tant mieux.