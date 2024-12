The Witcher 4 est officialisé avec une première vidéo impressionnante, Ciri reprend du service

Ciri prend la relève

Et c’est une sacrée bande-annonce qui s’offre à nous. Si elle ne permet pas de savoir véritablement ce à quoi le jeu va ressembler, si ce n’est que c’est ici le résultat visé avec l’aide de l’Unreal Engine 5, on sait au moins que l’on va incarner ici. Et il se trouve que ce n’est ni plus ni moins que Ciri, comme certaines théories l’ont suggéré. La pupille de Geralt est désormais une sorceleuse accomplie, qui s’occupe de ses propres missions.

On peut surtout voir ici qu’il s’agit d’une Ciri un peu plus mature, dont le visage est marqué par le passage du temps. Et qu’en est-il de Geral dans tout cela ? Eh bien, on vous laissera imaginer ce que vous voulez, mais la voix de Doug Cockle résonne à la toute fin de cette vidéo. Une manière de dire que le personnage sera toujours présent, d’une manière ou d’une autre.

On apprend par la même occasion que ce prochain opus sera tout simplement nommé The Witcher 4. CD Projekt Red avait confirmé l’idée de partir sur une nouvelle trilogie, mais ne repart pas complètement à zéro.

Et maintenant, quand The Witcher 4 sortira-t-il ? C’est la grande question. Ce qui est sûr c’est qu’il ne sera pas disponible en 2025, mais bien plus tard. Fin 2026 ? Allez savoir, on laissera pour le moment le studio polonais faire sa tambouille, avec une grande impatience.